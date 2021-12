Salué par la critique, le jeu d'action F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch dévoile sa mise à jour la plus attendue par les joueurs, en proposant désormais le français. Pour l'occasion, le jeu s'affiche à prix réduit.

Deux mois après son lancement triomphal, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch s'offre une énorme mise à jour : en plus de proposer un nouveau mode de jeu et toujours plus de fonctionnalités, Bilibili annonce l'arrivée d'une traduction française très attendue ! Vous n'avez désormais aucune excuse pour découvrir les charmes de ce metroidvania en 3D qui a déjà conquis les cœurs de plusieurs millions de joueurs dans le monde entier.

F.I.S.T., le défi ultime

Avec l'arrivée du mode Boss Rush, affrontez une nouvelle fois les plus terribles adversaires rencontrés durant l'aventure, et repoussez vos limites en découvrant la difficulté "Cauchemar". Encore mieux : certains boss reviennent avec de nouveaux patterns ! Triomphez du mode Boss Rush de F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, et débloquez de nouvelles apparences pour vos armes préférées. Attention : ce mode réservé aux joueurs les plus aguerris n'est disponible qu'après avoir triomphé de l'aventure.

Achetez F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch dès aujourd'hui, et profitez de la bande-son originale offerte, et découvrez les coulisses secrètes de son développement en vous plongeant dans le superbe artbook numérique qui l'accompagne !

Avec F.I.S.T., faites parler les poings !

Une fois lancée dans l'aventure, découvrez le système de combat de F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch : au fur et à mesure de sa progression, Rayton développe son arsenal, et peut ainsi combattre ses adversaires comme il le souhaite. Vous n'avez que l'embarras du choix : allez-vous libérer Torch City à grands coups de poing, de fouet, ou allez-vous profiter des nombreuses armes mises à votre disposition pour sauvez vos concitoyens ? Il sera ensuite facile d'enchaîner les combos au sol ou dans les airs, dans la peau de ce lapin armé... jusqu'aux dents !

Le meilleur moment pour acheter F.I.S.T

Pour fêter cette énorme mise à jour et l'arrivée de la version française, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch s'affiche à prix réduit sur de nombreuses boutiques en ligne :

Profitez de 15% de réduction sur Steam du 22 décembre 2021 au 5 janvier 2022

Profitez de 15% de réduction sur l'Epic Games Store du 14 décembre 2021 au 6 janvier 2022

Profitez de 25% de réduction sur le PlayStation Store du 22 décembre 2021 au 19 janvier 2022

N'hésitez plus, et découvrez dès aujourd'hui l'univers dieselpunk de F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch sur PC, PS4 ou PS5, et délivrez la ville de Torch City de l'envahisseur, en incarnant Rayton, un lapin armé d'un poing mécanique qui s'apprête à déjouer un immense complot. Saurez-vous être à la hauteur du défi ?