Clair Obscur Expedition 33 se montre une nouvelle fois et nous vend du rêve avec ses visuels somptueux mais surtout son casting. Le studio vient d'annonce une parties des actrices et acteurs qui seront présent, il y a du très très beau monde.

C’est l’un des jeux les plus prometteurs à venir, Clair Obscur Expedition 33 a fait sensation lors de son annonce et intrigue toujours autant. Le jeu s’annonce particulièrement prometteur, et en tout cas artistiquement très inspiré. On doit cette pépite en devenir (on l’espère en tout cas) au studio Sandfall Interactive basé à Montpellier. C’est la France !

Expedition 33, un RPG français qui s'annonce surprenant

Un jeu français, bien de chez nous, qui nous promet un voyage aux confins de son univers dans lequel un cycle macabre frappe les gens de tout âge. Une Peintre grave un numéro et fauche les âmes dont l’âge est inscrit sur son triste monolithe. Mais c’est sans compter de braves hommes et femmes qui tentent le tout pour le tout pour mener des expéditions afin de mettre un terme à cette malédiction. On embarquera alors avec la trente-troisième, d’où le titre du jeu justement. Les développeurs ont précisé que le jeu nous tiendrai en haleine près d'une trentaine d'heures. Jusqu’ici, c’est à peu de chose près tout ce que l’on savait. Le reste étant qu’il s’agira d’un RPG dont les combats se dérouleront au tour par tour avec un peu de QTE dynamique pour corser le tout. Mais le studio est revenu à la charge, avec toujours plus de gameplay mais aussi et surtout une bonne nouvelle : une fenêtre de sortie. Clair Obscur Expedition 33 sortira donc d’ici le printemps 2025, en début d’année donc, sur PS5, Xbox Series et PC, avec un lancement day one sur le Xbox Game Pass. Pas de date de sortie précise pour le moment malheureusement.

Un casting 5 étoiles et ultra prometteur

En revanche, on a eu le droit à une autre annonce de taille : le casting voix. Et là, on doit dire que le petit studio de montpellierain a mis les petits plats dans les grands puisqu’il s’est entouré d’actrices et d’acteurs de talent. On notera par exemple Charlie Cox qui n’est autre que l’actuel Daredevil (de la série Netflix désormais devenue une série Disney+). L’acteur incarnera Gustave, l'ingénieur en chef de l’Expedition 33. Jennifer English, qui a déjà prêté sa voix à OmbreCoeur dans Baldur’s Gate 3, rempile ici dans la peau de Maelle, une jeune solitaire timide. On peut également noter la présence de Rich Keeble (Good Omens) et Maxence Cazorla, mais le studio n’a pas donné le rôle des deux hommes. En revanche, l’acteur Andy Serkis, très célèbre pour ses rôles dans Le Seigneur des Anneaux ou encore dans les récents Planète des Singes a quant à lui son rôle tout trouvé, celui de Renoir, un autre atout majeur de l’Expedition, prêt à tout pour vaincre la Peintre.

D’autres acteurs connus seront aussi au rendez-vous comme Ben Starr (Clive de FF16) qui interprètera Verso, un personnage dangereux, ou encore Shala Nyx (The Old Guard) qui prête ses traits à Sciel, une guerrière. Un casting 5 étoiles qui a de quoi donner le tournis, mais surtout promettre de très belles choses côté voice acting. Verdict dans plusieurs mois. Clair Obscur Expedition 33 sait se faire attendre, mais désormais on sait qu’il faudra patienter jusqu’au début de l’année prochaine.