Exoprimal, par le producteur de Dino Crisis, s’est une nouvelle fois montré et nous a enfin révélé sa date de sortie ainsi que d’autres surprises.

Alors que beaucoup de fans de Dino Crisis attendent un retour de la licence, au moins sous la forme d’un remake au niveau des derniers Resident Evil, Capcom en a décidé autrement.

Il y aura bien des dinosaures, une énorme crise préhistorique à gérer et le producteur de Dino Crisis derrière le projet, mais la licence ne reviendra pas. Au lieu de ça, Capcom nous propose un trip multijoueur explosif, Exoprimal.

Après des mois d'annonces et de présentations, le jeu nous dévoile enfin sa date de sortie. Exoprimal est désormais attendu le 14 juillet 2023 sur PS5, Xbox Series et PC. De plus, le jeu s'offrira une bêta ouverte multiplateforme du 17 au 19 mars prochain. Capcom a également annoncé que le jeu aurait le droit à un battle pass bourré de cosmétiques. Du contenu post-lancement est également prévu. Enfin, une grosse surprise attendait les joueurs Xbox. Exoprimal sera en effet disponible dans le Xbox Game Pass dès sa sortie !

Des exos et des dinos

Exoprimal est un mélange de PvP et de PvE et propose aux joueurs de s’affronter dans une succession de missions à objectifs tout en affrontant des hordes de plusieurs centaines de dinosaures extraterrestres. Plusieurs modes de jeu seront de la partie dont une campagne narrative jouable en coopération. Chaque personnage du jeu est équipé d’un exosquelette complet lui offrant des capacités surhumaines. Plusieurs classes seront d'ailleurs disponibles, huit sont actuellement confirmées, et chacune sera répartie dans une catégorie précise : 2 tanks, 4 DPS, 2 supports. La sainte Trinité en somme. Les classes auront ensuite des spécificités. Certains tanks pourront encaisser de très lourds dégâts tandis que d’autre manieront les armes lourdes. Les DPS pourront soit être surarmés, soit axer leur gameplay sur l’agilité. Enfin, les supports pourront défendre ou soigner leurs alliés. Il y en aura pour tous les goûts !

Le jeu en équipe sera bien entendu obligatoire pour survivre. Côté dinosaures aussi il y a du très beau monde. Vélociraptors, T-Rex, Ankylosaures, Ptéranodons, Pachy, Tricératops… mais également de nombreuses variantes mutantes de chacune de ces espèces. Ca va être un carnage !