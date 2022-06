Evil West, le prochain Flying Wild Hog (Shadow Warrior), nous fait part de sa date de sortie dans une bande-annonce survoltée. Des créatures surnaturelles envahissent le Far West et c'est à vous de faire le ménage !

Les polonais de Flying Wild Hog sont décidément bien occupés en cette année 2022. Shadow Warrior 3, Trek to Yomi (en soutien à Leonard Menchiari), et maintenant Evil West. Un TPS violent et électrique qui annonce sa sortie.

Evil West disponible fin septembre

En plus de God of War Ragnarök (peut-être), le futur jeu d'action Evil West prépare sa sortie pour le 20 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Dans les bottes de Jesse, vous incarnez l’un des derniers agents de l’organisation de chasseurs de vampires, ultime protecteur de l’humanité face aux horreurs qui émergent des ténèbres. Devenez un véritable super-héros du Far West, éradiquez la menace et sauvez les Etats-Unis !

La bande-annonce plante le décor : le joueur doit lutter contre les forces des ténèbres pour devenir le chasseur de vampires ultime. Du gros son métal bien rock'n'roll devrait venir rythmer vos virées dans le Far West (mais version enfer). Le héros aura tout un arsenal composé d'armes à feu, de mêlée, d'un gantelet électrique et de compétences à faire évoluer au fil de votre voyage.

Une version physique exclusive

Pour les collectionneurs et défenseurs du physique contre l'envahisseur numérique, le jeu sera disponible dans une édition spéciale. Précommandable sur le Focus Entertainment Store, cette version a une jaquette exclusive.