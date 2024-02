Comme tous les jeudis, il faut surveiller l'Epic Games Store pour les sorties de jeux gratuits. À 17h tapantes, il y a le renouvellement auquel les utilisateurs sont habitués. Mais cette semaine est un peu particulière parce que la boutique a complètement changé son programme. À la base, les joueurs PC auraient dû pouvoir télécharger gratuitement Fallout, Fallout 2 et Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Sauf que ce ne sera pas le cas. On ne sait pas si cela a un rapport avec la sortie prochaine de la collection Fallout S.P.E.C.I.A.L. Anthology, mais c'est possible.

Il est bientôt trop tard pour ce jeu gratuit EGS

Du 15 au 22 février 2024, l'Epic Games Store a décidé d'offrir Dakar Desert Rally. Un jeu de pêche rallye où l'on peut conduire une longue liste de véhicules sous licence de tous types. Motos, voitures, camions, quads ou même buggys, vous avez clairement le choix et tout le monde devrait y trouver son compte. Les amateurs du dimanche comme les plus pointilleux en termes de sensations. D'autant plus que le jeu a reçu du contenu depuis son lancement, un point qui lui faisait défaut et qui nous a amené à l'évaluer à la baisse pour cette raison. Mais sur le reste, on avait été emporté par l'immensité et la beauté de l'Arabie Saoudite.

Pour rappel, il s'agit du jeu de base et non de la Deluxe Edition. De ce fait, il n'y a pas le season pass qui renferme les packs de DLC avec des véhicules, une nouvelle carte, des événements... mais c'était attendu. Dakar Desert Rally est encore disponible gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'à ce jeudi 22 février à 16h59, donc dépêchez-vous de le récupérer avant qu'il ne soit trop tard !

Le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine est saignant

Le nouveau jeu gratuit Epic Games Store de la semaine, disponible depuis ce jour à 17h00, est connu depuis quelques jours. Et donc, non, ça concerne malheureusement pas la franchise iconique Fallout. Bethesda réserve peut-être une surprise pour plus tard, qui sait ? Mais la sortie Epic Games Store inédite n'est pas complètement inconnue. C'est même le contraire parce qu'il s'agit de la suite d'un jeu absolument culte de l'ère PS3 / 360. Un titre de plateforme saignant, où l'on contrôle un bout de bidoche dans des niveaux parfois retors, et qui a pu précipiter la chute des cheveux de certains joueurs. Des manettes ont aussi sûrement été jetées contre des murs. Ce tortionnaire, c'est Super Meat Boy.

Une décennie plus tard, la Team Meat a cuisiné une suite, Super Meat Boy Forever. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le soft a malheureusement échoué à faire aussi bien voire, soyons fous, mieux que son aîné. Le virage pris par SMBF n'a pas plu et ça n'a pas été le messie attendu. Dans nos colonnes, on lui a attribué un 6/10, en regrettant notamment la « prise en main difficilement défendable », la qualité du level design ou encore la finition. La différence sur Metacritic est d'ailleurs assez violente avec 90/100 pour le premier, contre 66/100 pour la suite au niveau des tests de la presse. Et c'est ce Super Meat Boy Forever qui est aujourd'hui gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'au 29 février à 19h59.

Voici le prochain jeu EGS

Le prochain jeu Epic Games Store de la semaine du 29 février au 7 mars 2024 sera... Aerial_Knight’s Never Yield ! Un runner de parkour qui tape dans l'oeil immédiatement avec sa direction artistique très pop. On incarne le jeune Wally dans un Détroit qui s'écarte de la ville américaine, et s'inspire d'un Tokyo futuriste. « Aerial_Knight's Never Yield est un jeu en side-scrolling 3D dont le gameplay est semblable à celui d'un runner classique. Le jeu possède une histoire captivante qui garde les joueurs constamment en mouvement » (via Steam).

Runner oblige, le rythme a l'air assez soutenu, et le jeu présente un dynamisme grâce aux acrobaties que Wally peut réaliser. Évidemment, il peut courir et sauter, mais aussi glisser, foncer et faire des mouvements dignes des professionnels du parkour. Une bonne pioche indé ? 85 % des 61 avis Steam sont positifs. Aerial_Knight’s Never Yield sera disponible sur l'Epic Games Store le 29 février 2024.