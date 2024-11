Comme toujours, les jeux gratuits sur l'Epic Games Store le sont pour une durée limitée, et c'est une nouvelle fois le cas avec ces deux jeux qui méritent bien votre attention. Par contre, il va falloir faire vite pour ne pas louper l'occasion. Ce serait vraiment dommage.

Faites vite pour récupérer ces jeux gratuits sur l'Epic Games Store

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux gratuits. Ghostwire: Tokyo et Witch It sont actuellement gratuits sur l’Epic Games Store. Mais attention, l’offre se termine le 7 novembre à 17h00 ! Profitez-en vite pour découvrir ces deux expériences uniques. Rappelons que les utilisateurs les plus loyaux ont pu, jusqu'à présent, accéder à près de 500 productions variées grâce à cette initiative. La boutique s'est distinguée de son principal concurrent en instaurant un véritable rendez-vous hebdomadaire pour les joueuses et joueurs. Il serait donc dommage de ne pas en profiter.

Plongez dans le surnaturel avec Ghostwire Tokyo, gratuit sur l'Epic Games Store

Développé par Tango Gameworks, Ghostwire: Tokyo vous transporte dans un Tokyo transformé et mystérieux. L’histoire commence lorsqu’une grande partie de la population disparaît mystérieusement, laissant place à des esprits et créatures surnaturelles. Vous incarnez Akito, un personnage doté de pouvoirs spirituels, déterminé à percer les secrets de cette disparition.

Ce jeu jeu gratuit Epic Games Store combine action et exploration dans un décor urbain, teinté de paranormal. Pour les amateurs de mystère et d’aventure, c’est l’occasion rêvée de plonger dans cet univers envoûtant. L’offre gratuite vous permet de découvrir cette ambiance unique sans dépenser un centime.

Witch It, un cache-cache magique en multijoueur

Si vous aimez les jeux multijoueurs décontractés, Witch It est fait pour vous. Dans ce je de cache-cache, les joueurs se transforment en sorcières et se camouflent en objets pour échapper aux chasseurs. Chaque partie est un festival de rires et de surprises, où chaque recoin peut abriter une sorcière.

Développé par Barrel Roll Games, Witch It ce jeu gratuit Epic Games Store est idéal pour des soirées entre amis. Avec son univers coloré et son gameplay décalé, il offre une parenthèse amusante et conviviale. C’est un jeu parfait pour se détendre et passer un bon moment en ligne.

Source : Epic Games Store