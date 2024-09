Outre l'Epic Games Store, rappelons également que GOG propose aussi de son côté un jeu gratuit à garder à vie jusqu'à ce jeudi. La plateforme d'Epic fait toutefois les choses en grand, avec exceptionnellement quatre titres à récupérer gratuitement, dont une collection proprement légendaire. Voici le rappel de ses offres avant qu'elles n'expirent.

Une collection atomique avec trois jeux gratuits sur l'Epic Games Store

Il est d'ailleurs de bon ton de s'intéresser d'abord à ladite collection proposée en ce moment par l'Epic Games Store. Après Prime Gaming pour célébrer le succès explosif de la série Fallout sur Prime Video, c'est donc au tour de cette dernière de se joindre aux festivités radioactives. Avec la Fallout Classic Collection, vous pouvez ainsi (re)découvrir les premiers jeux qui ont fait naître une franchise postapocalyptique aujourd'hui mythique.

Entièrement gratuite actuellement sur l'Epic Games Store, la collection comprend Fallout 1, 2 et Tactics: Brotherhood of Steel, tous trois sortis dans les années 90 sur PC et développés par Black Isle Studios et Interplay. Tous nous dépeignent un univers dystopique ravagé par la guerre et les bombes nucléaires, dans une société bloquée dans les années 50. Des termes et entités comme le Pip-Boy, les armures assistées, les super-mutants et autres sont donc nés avec les deux premiers opus, véritables monuments du C-RPG.

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel adopte quant à lui plutôt la forme d'un tactical-RPG à la XCOM. Il se montre donc plus porté sur l'action que sur l'histoire, contrairement aux deux autres titres. Quoi qu'il en soit, c'est une bien belle aubaine gratuite que propose cette semaine l'Epic Games Store avec cette collection atomique de grands classiques du jeu vidéo.

Un autre jeu gratuit sportif en attendant le prochain qui l'est tout autant

Changement radical d'ambiance avec le quatrième et dernier jeu proposé jusqu'au jeudi 5 septembre à 17 heures sur l'Epic Games Store avec Wild Card Football. Ce titre développé par Saber Interactive et sorti en 2023 propose de son côté un jeu de football américain arcade un brin déjanté. Sa mécanique unique propose de changer radicalement le cours d'un match avec des Wild Cards aux effets parfois aussi dangereux pour vous que vos adversaires.

Voilà donc de bien sympathiques jeux à récupérer sur la plateforme d'Epic avant ce jeudi. On connaît par ailleurs déjà la suite du programme, avec du 5 au 12 septembre deux nouveaux gratuits, dont un tout aussi sportif. Fallout Classic Collection et Wild Card Football seront en effet alors remplacés par Football Manager 2024 et Sniper Ghost Warrior Contracts.

