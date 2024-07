L'Epic Games Store continue sa tradition d'offrir des jeux gratuits à ses utilisateurs. Jusqu'au 1er août à 17h00, deux offres intéressantes sont disponibles. Comme toujours, la plateforme d'Epic fonctionne avec un compte à rebours pour chacune de ses offres. C'est un bon moyen de fidéliser la communauté et de la faire revenir le plus souvent possible.

Un très bon jeu gratuit à récupérer au plus vite sur Epic Games

Le jeu F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch est donc encore offert gratuitement pendant encore quelques temps. Mais il faut faire vite. F.I.S.T est un jeu d'action-aventure développé par TiGames. Dans ce jeu, les joueurs incarnent Rayton, un ancien soldat ayant un bras mécanique puissant. L'histoire se déroule dans une ville dieselpunk où les joueurs doivent explorer des environnements variés, affronter des ennemis redoutables et résoudre des énigmes pour progresser. Le jeu a été salué pour ses graphismes impressionnants, son gameplay fluide et son ambiance immersive.

En fait, le gameplay de F.I.S.T. est fortement inspiré par les jeux Metroidvania, combinant exploration, combat et résolution d'énigmes. Les joueurs naviguent à travers une carte interconnectée, débloquant de nouvelles zones en acquérant des capacités spéciales et des améliorations pour le bras mécanique de Rayton. Ce bras peut se transformer en diverses armes, telles qu'un foret, un fouet ou une griffe, chacune offrant des avantages uniques en combat et pour résoudre des énigmes environnementales.

Pour télécharger gratuitement F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, il suffit de se rendre sur l'Epic Games Store, de se connecter à son compte et d'ajouter le jeu à sa bibliothèque avant le 1er août à 17h00. Une fois ajouté, le jeu sera disponible en permanence dans la bibliothèque de l'utilisateur.

En plus de F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, l'Epic Games Store propose également un pack de contenu exclusif pour Olympics GO! Paris 2024. Ce pack inclut divers éléments de personnalisation et des bonus qui amélioreront l'expérience de jeu. Olympics GO! Paris 2024 est un jeu qui permet aux joueurs de participer à divers événements sportifs inspirés des Jeux Olympiques, offrant une expérience compétitive et amusante. Parfait, puisque les J.O ont justement lieu à Paris actuellement.

Quels sont les prochains jeux gratuits de l'EGS ?

Enfin, à partir du 1er août à 17h00, l'Epic Games Store offrira gratuitement le jeu LumbearJack. Les joueurs pourront profiter de ce jeu unique jusqu'au 8 août 2024. LumbearJack est un jeu de puzzle et d'aventure où les joueurs incarnent un ours qui doit restaurer la nature en utilisant des outils variés pour résoudre des énigmes environnementales. C'est une excellente occasion de découvrir un nouveau jeu tout en s'amusant.

Source : EGS