Si vous utilisez l'Epic Games Store, alors vous savez que c'est un repaire idéal pour les bons plans. C'est un peu comme Steam, avec la valse des jeux gratuits et des promotions en tout genre. En l'occurrence, la boutique du papa de Fortnite semble avoir un beau cadeau en réserve pour les joueurs. L'éditeur n'a pas encore pris la parole à ce sujet, mais sans surprise, ça a été découvert avant l'heure. Préparez-vous à bien faire chauffer la carte bleue, mais dans le bon sens du terme.

Une belle période de promotions en approche sur l'Epic Games Store

Une fois n'est pas coutume, c'est le leaker billbil-kun qui nous rapporte une nouvelle plutôt intrigante. Il nous en avait déjà parlé début mars, mais il nous donne une piqûre de rappel, avec en prime des informations supplémentaires. Il nous explique ainsi qu'une grosse période de réductions sur les jeux PC va prendre place sur l'Epic Games Store. Vous voyez sûrement le coup venir, mais il s'agit des soldes de printemps 2024. Un moment propice pour de belles promotions, mais qui est à double tranchant. D'un côté, ça permet de faire quelques économies, et de l'autre, on est plus enclin à mettre la main au porte-monnaie. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir au menu ?

Déjà, notre homme affirme que ces soldes débuteront le 14 mars prochain, pour se terminer le 28 du mois. On aura donc le temps d'en profiter. Quant aux jeux concernés, on nous parle notamment de Prince of Persia : The Lost Crown, qui profitera d'une offre à -40%. Le dernier opus de la série est excellent, alors autant dire que c'est alléchant. En outre, une promotion pour Avatar : Frontiers of Pandora à -40% est également mentionnée. Skull & Bones n'est pas en reste, puisqu'il aurait le droit à -25% de remise. En bref, on a affaire à beaucoup de titres sortis récemment, ce qui est une agréable surprise.

Inutile de rappeler qu'il faut bien prendre cette nouvelle avec des pincettes. Epic Games n'a rien confirmé, donc dans le doute, prenons ça avec du recul. Néanmoins, billbil-kun vise souvent juste, en particulier vis-à-vis des plans du géant du jeu vidéo. En plus, les soldes de printemps, c'est une sorte de tradition pour la plupart des magasins, comme c'est le cas en hiver ou en été (il suffit de jeter un œil sur Steam pour s'en rendre compte). De toute manière, si ça s'avère, on ne devrait pas tarder à en savoir plus de la part de l'intéressé. Affaire à suivre, mais ça sent bon tout ça. Surtout pour notre argent.