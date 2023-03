Il est presque l’heure. Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store sera disponible cet après-midi. Un titre narratif apprécié et très bien noté. Voici le second cadeau du mois.

Chaque semaine, le même refrain. L’Epic Games Store permet aux joueurs PC de récupérer un ou plusieurs cadeaux hebdomadaires. Des titres offerts sans aucune condition, si ce n’est d’avoir un compte sur la plateforme afin de pouvoir les ajouter à sa bibliothèque. Une fois niché dedans, les jeux gratuits y restent à vie. Une aubaine donc, mais qui demande de les réclamer avant la fin du temps imparti, puisque leur disponibilité n’est limitée qu’à sept jours. Il vous reste alors quelques heures pour mettre la main sur le premier jeu gratuit EGS de mars 2023, après quoi il sera remplacé par un nouveau cadeau. Lequel ? Voici le programme pour les prochains jours.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store

On connaît la chanson par cœur depuis des années maintenant. Le jeudi après-midi se conjugue avec le jeu gratuit Epic Games Store. Depuis son lancement, la plateforme attire le chaland en proposant un ou plusieurs titres sans que le joueur n’ait besoin de sortir sa carte bleue. Les utilisatrices et utilisateurs ont alors sept jours pour les récupérer, après quoi un nouveau titre les remplacera. Dernière chance donc pour mettre la main sur Rise of Industry, un jeu de simulation économique tycoon d’assez bonne facture. Du 9 au 16 mars 2023 à 17h, ce sera ensuite un nouveau cadeau qui lui succédera : Call of the Sea.

Dans ce jeu narratif sur fond de mystère et d'histoire d'amour, Norah part sur les traces de son mari disparu depuis plusieurs mois à la suite d’une expédition. Direction le Pacifique Sud dans les années 1930, où la jeune femme va se retrouver au plein cœur d’une île luxuriante pour retrouver la trace de l’homme qu’elle aime. Une fois sur place, seuls les vestiges d'une civilisation oubliée témoignent qu'il y avait autrefois une forme de vie ici. Trouvera-t-elle des indices lui permettant de retrouver son époux ? Explorez ce lieu paradisiaque, résolvez des énigmes et percez-en les secrets pour connaître le fin mot de l’histoire. Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store avait reçu un accueil partagé de la part des critiques lors de son lancement en décembre 2020, mais il a conquis les joueurs. Sur Steam, il cumule près de 2500 évaluations positives.

Quel sera le prochain jeu gratuit EGS ?

Le titre a su charmer grâce à ses jolis paysages dignes de cartes postales, sa direction artistique somptueuse, sa mise en scène et son histoire prenante portée par l’actrice Cissy Jones (Firewatch, Life is Strange). Et pour la semaine prochaine ? Quel sera le programme ? Il faudra patienter encore quelques heures avant de le découvrir. A moins que le prochain jeu gratuit Epic Games Store ne leake comme la semaine dernière.