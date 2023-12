17 jeux gratuits sont à récupérer sur l’Epic Games Store jusqu'au 4 janvier 2024. Pour terminer cette année si particulière en beauté, la plateforme se transforme en véritable Papa Noël en offrant un nouveau cadeau tous les jours. Pour l’instant, la boutique des créateurs de Fortnite fait un quasi sans faute en proposant un joli mix de titres indépendants comme AAA, particulièrement appréciés par leurs communautés respectives. Certains trouveront toujours à redire, même quand elle offre Fallout 3 et l’ensemble de ses DLC. La raison ? Il a déjà été offert il y a quelques années. Une séance de rattrapage bienvenue pour celles et ceux qui seraient passés à côté. Et pour ce réveillon de Noël, quel sera le sixième jeu gratuit Epic Games Store de ce calendrier de l’avent ? Son identité est déjà connue.

Le sixième jeu gratuit Epic Games Store de Noël

Place aux gros jeux. Depuis le début de l’événement, le calendrier de l’avent de l’Epic Games Store a mélangé titres indépendants et licences très connues. Pendant quelques heures encore, les utilisateurs et utilisatrices peuvent donc mettre la main sur Fallout 3 GOTY, l’édition comprenant l’ensemble des extensions parues depuis son lancement. Un très beau cadeau, même si certains l’avaient déjà eu à une occasion précédente, qui semblait donner le ton : il faudrait s’attendre à un plus gros jeu gratuit pour le 24 décembre. Justement, on sait déjà quel sera le cadeau du jour et c’est encore une grosse production de Bethesda.

Pas besoin de faire durer le suspense inutilement, selon les informations de Billbil-Kun, Ghostwire Tokyo serait offert dès cet après-midi à 17h tapantes. Ce n’est pas gravé dans le marbre pour autant, mais il estime qu’il y a 60% de chance que ce soit lui, et vu son passif on a bien envie de le croire. Pour mémoire, l’ancienne exclusivité PS5 vous emmène dans une Tokyo où toute la population a disparu suite à un phénomène surnaturel, laissant place à des yokai et autres créatures du folklore. Un titre à l’univers prenant, mais qui peut se montrer répétitif.

Quand ce jeu gratuit sera disponible ?

Rendez-vous donc ce dimanche 24 décembre à 17h00 précise pour en avoir le cœur net. Ce sixième jeu gratuit Epic Games Store sera disponible jusqu’au 25 décembre à la même heure .Comme d'habitude, une fois ajouté à la bibliothèque, il sera conservé à vie. Pour découvrir la liste complète des 17 jeux offerts pendant l'événement, rendez-vous sur notre article récapitulatif. Il est constamment mis à jour à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent . Et ce dès que le prochain nom sera dévoilé avec un peu d’avance.