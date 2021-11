Chaque semaine, c'est la même histoire : alors que les joueurs économes ont encore quelques jours devant eux pour récupérer gratuitement les deux titres proposés sur l'Epic Games Store, les futurs lauréats s'annoncent déjà, comme pour presser le pas.

Car c'est de la lumière que viendra la lumière

Que les étourdis se rassurent : vous avez jusqu'au 2 décembre pour télécharger theHunter Call of the Wild et Antstream Epic Welcome Pack, tout va bien, mais vous pouvez déjà sortir vos agendas (numériques) et noter les noms des deux prochains titres gratuits de l'Epic Games Store.

Comme son nom le laisse deviner, while True learn() se base sur un fonctionnement tout ce qu'il y a de plus informatique pour proposer de nombreux puzzles forcément logiques... et gratuits :

Spécialiste de l'apprentissage automatique, vous créez des réseaux de neurones artificiels, sauf que votre chat est plus doué. À vous de résoudre des puzzles pour créer un système de traduction chat-humain. Faites fortune, achetez des habits pour chat, et découvrez comment l'AA fonctionne vraiment !

Le second lauréat de l'Epic Games Store vous semblera sans doute plus familier, puisqu'il s'agit de Dead by Daylight, le jeu d'horreur asymétrique qui aura largement été cité à l'occasion de la première bande-annonce d'un certain Dragon Ball The Breakers...

Dead by Daylight est un jeu d’action multi-joueurs (4 contre 1) qui vous plonge dans une ambiance de film d’horreur. Chaque joueur peut jouer le rôle d’un tueur sanguinaire pendant que les quatre autres tentent de lui échapper en évitant d’être attrapé et tué.

Le menu est désormais connu, et il ne vous reste plus qu'à faire un peu de plus place sur votre disque dur en attendant de découvrir la suite des événements. De son côté, l'Epic Games Store ne se fait pas prier pour rappeler que la semaine est propice aux dépenses, Vendredi Noir oblige :