Le prochain jeu gratuit Epic Games Store a encore été dévoilé à l'avance et c’est un titre qui va en faire rager plus d’un. Voici quel sera votre cadeau du jour.

Le calendrier de l’avent Epic Games Store arrive bientôt à son terme. Au total, les créateurs de Fortnite auront offert plus de 15 jeux gratuits, à raison d’un par jour au minimum. L’événement comportait son petit lot de surprises, mais beaucoup d’entre elles étaient connues à l’avance grâce à notre leaker national. On connaît par ailleurs déjà l’identité de l’avant-dernier qui sera disponible en cette fin d’après-midi.

Le quatorzième jeu gratuit Epic Games Store

C’est bientôt fini les jeux gratuits Epic Games Store tous les jours. Jusqu’à la fin de l’année, la boutique de jeux PC offre un cadeau quotidien. En ce 28 décembre 2022, vous pourrez récupérer l’avant-dernier de cet événement exceptionnel. Il ne reste donc désormais plus que deux jours pour remplir sa bibliothèque et le nom du prochain jeu a déjà été dévoilé. Ce n’est pas tant une surprise puisque son nom a été lâché en même temps que Severed Steel, qui est disponible jusqu'à aujourd’hui à 17h. Il sera donc remplacé par Mortal Shell.

Du mercredi 28 au 29 décembre à 17h, heure française, les joueurs PC pourront donc bien récupérer sur l’Epic Games Store ce souls-like qui a fait grincer des dents à sa sortie. D’une part à cause de sa difficulté propre aux jeux du genre, d’une autre à cause de ses défauts qui lui ont valu des retours très moyens de la presse comme du grand public. Dans Mortal Shell, le joueur est plongé en plein coeur d’un monde brisé et sans pitié où sa survie dépend de son skill au combat et de sa précision. Petite particularité, de ce jeu gratuit Epic Games Store, il vous invite à prendre possession de guerriers déchus afin de maîtriser leurs compétences et leurs styles de combats. Il est même nécessaire d’améliorer le lien avec eux pour obtenir leurs talents.

Et pour le grand final ? Il serait visiblement issu d’une licence forte. Comme d'habitude, on vous invite à surveiller la page de recensant la liste complète des jeux gratuits offerts sur l'Epic Games Store. Elle sera mise à jour dès que le nom du dernier cadeau sera tombé.