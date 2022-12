Noël continue jusqu’à la fin de l’année sur l’Epic Games Store. Comme chaque année, la boutique des créateurs de Fortnite offre 15 jeux gratuits jusqu’au 30 janvier, soit un quotidiennement. L’événement a pris son temps pour démarrer, mais depuis quelques jours maintenant l’éditeur est passé aux choses sérieuses. Après des licences cultissimes comme LEGO, Fallout ou Metro, l’EGS a offert l’un des plus gros jeux de 2019 : Death Stranding. Quel sera le suivant ? On a déjà la réponse.

Le douzième jeu gratuit Epic Games Store

Plus que quatre jeux gratuits Epic Games Store avant que la plateforme ne retourne à ses bonnes vieilles habitudes. Comme chaque année, l’éditeur met en avant des titres éclectiques de sorte qu’il y en ait pour tous les goûts et toutes les configurations. Après des productions plus confidentielles et moins gourmandes, la boutique PC se lâche. Alors qu’il ne reste que quelques heures pour récupérer Death Stranding Director’s Cut, son successeur a une nouvelle fois été leaké par Dealabs.

Du 26 décembre à 17h, et ce jusqu’au 27 décembre à la même heure, les joueurs pourront donc récupérer F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Un metroidvania indépendant qui a fait sensation lors de sa sortie en octobre 2021. Il a en effet reçu d'excellentes notes des critiques comme du public. Dans ce jeu gratuit Epic Games Store, la ville de la Torche, gouvernée par des animaux, a été envahie par la Légion. Un lapin et ancien soldat de l’armée qui vivait une vie d’ermite suite à cette défaite est obligé de reprendre du service alors qu’un de ses amis est injustement arrêté. Brandissant son gros poing en métal, il va terrasser tous ceux qui se trouvent sur son chemin et se retrouver au plein cœur de complots inattendus.

A toutes fins utiles, vous pouvez également retrouver la liste complète des jeux gratuits offerts sur l'Epic Games Store au cours de ce calendrier de l'avent sur notre article récapitulatif. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et ce dès que notre leaker français lâchera le prochain nom avec un peu d’avance ou qu'il aura été trouvé à l'avance.