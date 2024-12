C'est bientôt le week-end ! Et comme chaque fin de semaine, les plateformes de distribution comme Steam ou l'Epic Games Store se plie en quatre pour offrir des jeux à garder à vie, ou dans le pire des cas, à tester gratuitement jusqu'au lundi. En novembre 2024, la boutique détenue par l'éditeur de Fortnite a distribué aux utilisatrices et utilisateurs Beholder, la Castlevania Anniversary Collection, Snakebird Complete ou encore Deceive Inc. La Force est avec les nouveaux jeux gratuits de décembre 2024.

Les jeux nouveaux gratuits Epic Games Store

Avant les jeux gratuits Epic Games Store du 5 au 12 décembre, on rappelle que vous n'avez qu'une poignée d'heures pour récupérer Brotato. Un jeu de tir rogue-lite frénétique très bien noté où il faut survivre aux assauts d'extraterrestres en prenant le contrôle d'une patate. Vous avez jusqu'à 16h59 pétantes, car à 17h00, deux titres prennent le relais. Et le premier jeu qui succède à Brotato, c'est LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. Un titre d'action-aventure, pour petits et grands, qui revisite les 9 films de la franchise culte. Mais ça va même bien au-delà si vous craquez pour les différents DLC. En tout, il est possible de jouer avec plus de 400 personnages de l'Univers étendu. Y compris avec ceux provenant de séries Disney+.

Le second jeu gratuit Epic Games Store, disponible pendant une semaine, c'est Bus Simulator 21 Next Stop. Une simulation d'autobus qui permet de piloter 30 véhicules sous licences officielles, avec des autocars Volvo, Mercedes-Benz, Blue Bird et bien plus. Avant de tailler la route sur la carte d'Angel Shores, une version remaniée et américaine de la ville de Seaside Valley, il faudra déterminer vos itinéraires. Mais aussi définir des horaires, vendre et acheter le bus de vos rêves. Mais si vous n'êtes pas très gestion, le jeu pourra s'occuper de cette partie de manière automatique. Vous aurez donc simplement à vous soucier de ne pas finir dans un ravin.

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker et Bus Simulator 21 Next Stop sont offerts sur l'Epic Games Store du 5 au 12 décembre 2024. Comme chaque semaine, vous n'avez que jusqu'à 16h59 pour les récupérer et les ajouter définitivement à votre bibliothèque. Ces deux jeux gratuits seront remplacés par d'autres titres offerts du 12 au 19 décembre 2024. L'annonce tombera aujourd'hui et l'article sera mis à jour en conséquence.

