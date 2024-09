À 17 heures, l'Epic Games Store va donc dire adieu à Football Manager 2024 et Sniper Ghost Warrior Contracts pour laisser la place aux deux jeux gratuits qui vont les remplacer jusqu'au 19 septembre à 16h59. Ceux-ci sont naturellement déjà connus, en attendant de savoir ce qui arrivera ensuite sur la plateforme.

Deux jeux gratuits sur l'Epic Game Store, avec une dose de nostalgie

Après le célèbre jeu de gestion footballistique et une jeu d'assassinat armé d'un sniper, l'Epic Games Store change radicalement d'ambiance avec ces deux nouveaux jeux gratuits. Place en effet tout d'abord à une licence archi culte avec Razmokets : Aventures à Game Land, développé par Wallride, édité par The MIX Games et tout fraichement sorti le 10 septembre. Les iconiques bébés préférés marquent donc leur grand retour, alors que Tommy et ses amis y voient une publicité pour le nouveau jeu vidéo Reptar et prétendent qu'ils sont dans leur propre jeu grâce au pouvoir de l'imagination.

Ce tout nouveau titre Razmoket proposé gratuitement sur l'Epic Games Store rend donc visiblement un bel hommage au dessin animé culte dans un sympathique jeu de plateforme néo-rétro. Nous pouvons basculer entre des illustrations 8 bits et HD, aux commandes de son bébé préféré afin de jouer seul ou en coopération jusqu'à deux. Un retour en enfance garanti !

Le second jeu gratuit proposé par L'Epic Games Store reste dans un registre coloré avec Super Crazy Rhythm Castle, édité par Konami, développé par Second Impact Games et sorti en novembre 2023. Il s'agit d'un sympathique mélange de genres en solo ou jusqu'à trois, demandant de travailler ensemble pour résoudre les énigmes et garder ses combos dans le cadre d'un jeu de rythme. Rappelons donc que ces deux jeux sont disponibles aujourd'hui à partir de 17 heures et jusqu'au 19 septembre.

En attendant l'annonce des prochains jeux gratuits

Comme d'habitude, cette rotation hebdomadaire de jeux gratuits sur l'Epic Games Store permet également de connaître le ou les titres qui prendront la suite à partir du 19 septembre à 17 heures. Ceux-ci sont pour l'instant gardés secrets, mais seront dévoilés en temps voulu. Nous vous tiendront informés lorsque cela changera.

