L'Epic Games Store va nous gâter pour les deux semaines à venir ! Les deux jeux gratuits de cette semaine sont maintenant disponibles et autant dire que la boutique ne se moque pas de ses utilisateurs. Elle fera également très fort la semaine prochaine.

Deux gros jeux gratuits Epic Games Store cette semaine

Deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store au budget nettement plus important que ce qui est offert à l'accoutumée sont maintenant disponibles. Nous avons d'un côté Thief, développé par Eidos-Montréal en 2014. Ce jeu d'infiltration à la première personne marquait le retour d'un très grand du nom du genre. Nous y retrouvons Garrett, le Maître-Voleur, qui peut explorer librement un vaste terrain de jeu pour voler aux riches... pour le plaisir de voler aux riches ! Obtenir ce jeu gratuitement, c'est presque du... vol.

Le second jeu gratuit Epic Games Store de la semaine n'est autre que The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Il s'agit du dernier gros RPG en vue à la première personne d'Obsidian Entertainment, sorti en 2019. Si vous avez adoré Fallout New Vegas du même studio, ce titre est un must-have absolu. Nous pouvons y créer notre propre personnage et histoire dans une vaste galaxie dotée d'énormément d'humour. Liberté est maîtresse dans le jeu, tant via le développement de son personnage que dans des choix narratifs parfois cornéliens. Cette édition permet par ailleurs d'accéder aux deux extensions en plus du jeu de base. Ces deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store seront disponibles jusqu'au jeudi 11 avril à 16h59.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

La surprise avait encore été gâchée puisque ça avait leaké, mais l'identité du prochain jeu gratuit Epic Games Store est maintenant officielle. Les fans de jeux à la première personne seront encore ravis, puisqu'il s'agit de l'excellent Ghostrunner ! Le titre développé en 2020 par One More Level nous ainsi met dans la peau d'un ninja cyberpunk aussi agile que puissant.

Il nous appartiendra donc de traverser des niveaux à la superbement dystopique direction artistique à toute vitesse en tranchant au katana tout ce qui passe. Gameplay nerveux, musique synthwave de folie et graphismes qui n'ont pas à rougir de Cyberpunk 2077, voilà tout ce que nous proposera le prochain jeu gratuit Epic Games Store. Ghostrunner sera ainsi disponible sans bourse délier du 11 au 18 avril à partir de 17h. Certes il a déjà été offert par le passé, mais c'est une aubaine pour celles et ceux qui l'avaient loupé par le passé.