Ca y est ! L'un des jours les plus importants de la semaine est arrivé pour celles et ceux qui raffolent des jeux gratuits de l'Epic Games Store. Comme chaque jeudi, la boutique s'apprête à offrir des titres inédits, et contrairement à la dernière fois, il n'y en aura pas qu'un. Deux productions colorées, appréciées et qui tabassent, sont en chemin. Mais comme d'habitude, les nouveaux jeux offerts viendront remplacer ceux de la semaine passée.

Les jeux gratuits Epic Games Store du 30 novembre au 7 décembre 2023

L'Epic Games Store va se mettre à jour à 17h tapantes pour accueillir les jeux gratuits du 30 novembre au 7 décembre 2023. Et on les connaît déjà puisqu'ils ont été révélés il y a quelques jours. Pour cette nouvelle semaine, il y aura un thème commun aux deux titres offerts : la bagarre. Le premier est un beat'em up en scrolling horizontal dans la lignée des très bons Streets of Rage 4 et Teenage Mutant Ninja Turles Shredder's Revenge.

Son nom ? Jitsu Squad. Un jeu tout en cel-shading, avec des couleurs ultra vives et des effets dynamiques qui inondent l'écran, et qui s'inspire de Marvel vs Capcom. Le soft est jouable en solo et jusqu'à joueurs, et sur Steam, c'est plutôt un carton en dépit d'un nombre d'avis très limité. Beaucoup saluent les graphismes, la direction artistique, les références ou encore le fun ainsi que la rapidité des combats. Un jeu à essayer gratuitement sur l'Epic Games Store dès cet après-midi.

Dans un deuxième temps, vous allez être en mesure de découvrir Mighty Fight Federation sur l'Epic Games Store. Cette fois-ci, c'est bien de la bagarre, mais dans des arènes en 3D avec un fort aspect compétitif. L'accent est ainsi mis sur les affrontements avec la possibilité d'effectuer des combos et des techniques pour prendre l'ascendant. La petite originalité de cet hommage aux jeux de combats en arène 3D, ce sont les personnages jouables. Un DLC propose par exemple Kunio et Riki de River City Ransom, mais Yooka-Laylee figurent également au casting - qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans Jitsu Squad.

Dernière chance de récupérer gratuitement Deliver Us Mars

C'est bientôt terminé pour Deliver Us Mars. Le jeu d'aventure SF, qui est la suite de Deliver Us The Moon, vous embarque dans une épopée spatiale pour sauver l'humanité, tout en enquêtant sur un appel de détresse. Le titre est encore disponible sur l'Epic Games Store jusqu'à 17h et il a plutôt divisé. Sur Metacritic, le soft est dans le jaune est 69/100 mais avec peu de critiques. Les utilisateurs Steam ont été plus convaincus puisque sur 1 291 avis postés, 74% sont positifs. Le jeu semble pêcher par ses animations, et sa technique en général, les phases d'escalade, ou encore certaines énigmes. À contrario, des joueurs se sont laissés portés et ont autant apprécié cette balade que celle du précédent épisode.