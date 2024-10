En six années, on en a vu défiler des jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Les utilisateurs les plus fidèles ont pu à ce jour récupérer presque de 500 productions différentes grâce à cette initiative. La boutique a su se démarquer de son principal concurrent en créant un véritable rendez-vous hebdomadaire pour les joueuses et les joueurs. Cette semaine, elle leur permettra encore de mettre la main sur deux nouveaux jeux gratuits, qui n’auraient pas pu mieux tomber pour Halloween.

Deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store

Vous connaissez la chanson par cœur depuis le temps. A chaque semaine, son petit jeu des chaises musicales. L’Epic Games Store continue de fédérer de nombreux habitués avec sa distribution de jeux gratuits toutes les semaines. Il faut dire que la plateforme sait varier les plaisirs. Petites productions indépendantes, à succès comme méconnues, AAA, entre-deux, tous les genres sans exception sont représentés. Halloween oblige, la boutique misera ces prochains jours sur l’horreur et l’ambiance surnaturelle. Mais avant ça, rappelons qu’il vous reste encore quelques heures pour récupérer le petit carton Moving Out, qui pourra être ajouté à votre bibliothèque avant le 31 octobre à 16h59. Passé ce délai, il rangera ses affaires pour laisser les deux nouveaux gratuits Epic Games Store s’installer confortablement.

Ghostwire Tokyo

C’était l’une des vedettes du calendrier de l’avent de la boutique l’année dernière, ça le sera pour cet Halloween 2024. Celles et ceux qui avaient raté le coche lors des fêtes de fin d’année peuvent à nouveau récupérer Ghostwire Tokyo. Pour rappel, cette ancienne exclusivité PS5 de Tango Gameworks (The Evil Within, Hi-fi Rush) vous plonge dans une Tokyo où toute la population a disparu suite à un phénomène paranormal. Les gentils habitants ont laissé place aux yokai et autres créatures du folklore peu coopératives. Le protagoniste pourra fort heureusement compter sur les pouvoirs surnaturels gentiment conférés par le fantôme qui le possède. Un titre à l’univers prenant, mais qui peut se montrer répétitif.

Witch it

Il en faut pour tous les goûts. En plus du jeu solo, les membres de la boutique pourront aussi récupérer une production multijoueur, histoire de ne pas passer la fête des morts seuls. Witch it est un jeu de cache-cache sous fond de chasse aux sorcières teinté d’une petite pointe d’humour qui a su faire mouche. D’un côté les chasseurs qui doivent protéger leur village avec tous les outils à leur disposition, de l’autre les sorcières qui ont pour mission de semer la pagaille en prenant l’apparence de presque tout pour sauver leur peau. Un jeu gratuit Epic Games Store qui a connu son petit succès, en attestent les 13 500 avis très positifs sur la plateforme concurrente.

Quels seront les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Ces deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store seront disponibles du 31 octobre au 7 novembre 2024, toujours à 17h tapantes. Comme toujours, une fois qu’ils sont réclamés dans les temps, ils seront conservés à vie. Et pour la semaine d’après ? Il faudra patienter jusqu’à cet après-midi pour officiellement découvrir l’identité des prochains jeux gratuits. Il y a cependant une nouvelle fois de fortes chances pour qu’ils soient dévoilés un peu avant l’heure.

Source : Epic Games Store