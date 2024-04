Jusqu'à 16h59 heures en ce jeudi 4 avril, il est encore possible de récupérer sur l'Epic Games Store Islets gratuitement. Celui-ci a succédé à Call of the Wild: The Angler et Invincible Presents: Atom Eve. Une fois passée l'heure fatidique, ce jeu à la direction artistique fort mignonne sera suivi par deux gros titres. Les fans de RPG et de jeux d'infiltration ne voudront pas manquer ça !

Deux gros jeux gratuits Epic Games Store cette semaine

Puisqu'il nous régale encore de sa présence pendant quelques heures, il convient de s'attarder un peu sur Islets. Développé par le talentueux Kyle Thompson et édité par Armor Games Studios, il s'agit d'un metroidvania qui a enchanté les joueurs par sa direction artistique rappelant à s'y méprendre la patte Ghibli. Il vous reste donc encore un peu de temps pour récupérer cette petite pépite et pour aider Iko dans ses aventures !

Après 17 heures, le petit personnage laissera place à deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store au budget nettement plus important. Nous avons d'un côté Thief, développé par Eidos-Montréal en 2014. Ce jeu d'infiltration à la première personne marquait le retour d'un très grand du nom du genre. Nous y retrouvons Garrett, le Maître-Voleur, qui peut explorer librement un vaste terrain de jeu pour voler aux riches... pour le plaisir de voler aux riches ! Obtenir ce jeu gratuitement, c'est presque du... vol.

Le second jeu gratuit Epic Games Store de la semaine n'est autre que The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Il s'agit du dernier gros RPG en vue à la première personne d'Obsidian Entertainment, sorti en 2019. Si vous avez adoré Fallout New Vegas du même studio, ce titre est un must-have absolu. Nous pouvons y créer notre propre personnage et histoire dans une vaste galaxie dotée d'énormément d'humour. Liberté est maîtresse dans le jeu, tant via le développement de son personnage que dans des choix narratifs parfois cornéliens. Cette édition permet par ailleurs d'accéder aux deux extensions en plus du jeu de base. Voici donc une offre de l'Epic Games Store à ne surtout pas rater !

Quels seront les prochains jeux gratuits ?

Quand bien même ces deux excellents jeux gratuits seront disponibles sur l'Epic Games Store à 17h, et ce jusqu'au 11 avril 2024 à la même, la boutique pense déjà à la suite. Un ou deux jeux leur succèderont donc. Nous n'en aurons le cœur net qu'une fois arrivée l'heure-H ce soir, ou à l'occasion d'un très probable leak. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant quant aux prochains offres gratuites du launcher d'Epic dès que nous en saurons plus.