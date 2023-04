C’est un refrain que l’on connaît par cœur depuis le temps. Chaque jeudi rime avec jeux gratuits. Depuis son lancement en 2018, l’Epic Games Store permet en effet de récupérer un ou plusieurs cadeaux chaque semaine. Depuis plus d’un mois, les titres offerts arrivent en duo et il y a de tout. Des grosses productions comme Dying Light Enhanced Edition aux anciennes sensations indépendantes comme Mordhau, les créateurs de Fortnite ont donc à cœur de mettre des jeux de tous les calibres en avant et surtout des indé qui méritent le détour. Ce sera justement le cas du programme de cette semaine avec deux jeux gratuits Epic Games Store considérés comme des pépites pour de nombreux joueurs.

Deux jeux gratuits Epic Games Store poétiques

L’EGS n’a pas fini de vous faire des cadeaux. L'initiative de la nouvelle boutique concurrente de Steam continue avec deux nouveaux titres offerts qui arriveront à 17h00 tapantes ce jeudi 20 avril 2023. Il vous reste donc encore quelques heures pour récupérer les jeux gratuits Epic Games Store de la semaine dernière à savoir Mordhau et Second Extinction. Passé ce délai, ils redeviendront payants et seront remplacés par deux nouvelles productions. Et le programme de la semaine sera placé sous le signe de l’indépendant et de la poésie avec deux titres récompensés aux BAFTA. Du 20 au 27 avril 2023 à 17h00, les joueurs PC pourront donc récupérer Never Alone et Beyond Blue.

Beyond Blue

Commençons d'abord avec les fonds marins de Beyond Blue si vous le voulez. Cette aventure narrative vous plonge dans le cœur bleu battant de notre planète. Vous y incarnez Mirai, une scientifique et exploratrice des abysses chargée d’explorer les mystères de l'océan à l’aide d’une technologie de pointe. Explorez un monde vierge et observez, écoutez et interagissez avec votre environnement pour mener à bien vos recherches. Un titre résolument contemplatif qui cumule près de 1000 avis très positifs sur Steam. Il offre également en bonus seize mini-documentaires avec des interviews d'océanologues experts.

Never Alone

Ensuite, direction l’Alaska avec Never Alone, le jeu multi récompensé qui avait fait sensation lors de sa sortie en 2014. Véritable pépite du genre, ce jeu gratuit Epic Games Store vous plonge au plein cœur de la culture du peuple des Iñupiat le temps d’une aventure poétique. Dans cette aventure atmosphérique tirée d’un conte traditionnel, Nuna et son renard partent à la recherche de la source du blizzard éternel qui menace la survie de leur peuple. Ensemble ils devront alors surmonter plusieurs épreuves et difficultés dont des terribles bourrasques, des blizzards et bien d’autres dangers. Un titre jouable à tout moment en coopération, chaque joueur prenant l’un des personnages. Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store est lui aussi particulièrement apprécié avec à son compteur plus de 5500 avis très positifs sur la boutique concurrente.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Un bien beau programme donc, qui saura ravir les amateurs d’aventures plus atmosphériques. Et pour la semaine prochaine, à quoi faut-il s’attendre ? Deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store seront disponibles du 27 avril au 4 mai 2023. Leur identité sera comme d’habitude révélée cet après-midi, s’ils ne fuitent pas sur la Toile d’ici-là évidemment.