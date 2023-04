Les jeux gratuits Epic Games Store vont désormais par deux. Depuis le début de l’année, la boutique proposait principalement de récupérer un seul cadeau chaque semaine, avec parfois un petit bonus. Depuis quelques temps maintenant, ce sont finalement un duo de titres qui sont disponibles tous les jeudi à 17h00 tapantes. Cet après-midi, ce sera donc une nouvelle paire de jeux qui sera disponible, mais laquelle ? Voici le programme pour les jours à venir.

Les deux premiers jeux gratuits Epic Games Store d'avril 2023

C’est désormais un rituel incontournable. Chaque jeudi, un ou plusieurs jeux gratuits peuvent être récupérés sur l’Epic Gamers Store. Une aubaine pour les joueurs PC qui peuvent alors remplir leur bibliothèque chaque année sans sortir la carte bleue. D’autant plus que GOG et Steam y vont également de leurs cadeaux de temps à autre. Si la boutique des créateurs de Fortnite a à cœur de mettre en avant des plus petites productions méconnues du grand public, l’éditeur frappe fort avec sa première sélection d’avril 2023. Du 6 au 13 avril 2023, il sera en effet possible de récupérer l’excellent Dying Light Enhanced Edition et Shapez.

Dying Light Enhanced Edition

Si vous êtes passé à côté de Dying Light c’est le moment ou jamais. Ce jeu en monde ouvert post-apocalyptique est particulièrement plébiscité par les critiques et le grand public. Cette version contient l’ensemble des mises à jour, contenus et extensions disponibles lors de la première année de son lancement original. Cela inclut donc un nouveau véhicule, le buggy, deux zones de quarantaine supplémentaires, deux packs ou encore des améliorations de gameplay ainsi que le mode multi « Jouez le zombie » et « La horde de Bozak ». Ajoutez à cela des missions et des objets supplémentaires et vous obtenez la version ultime du jeu, disponible gratuitement pendant sept jours.

Shapez

Le second jeu gratuit Epic Games Store est quant à lui plus méconnu du grand public, mais ce serait une erreur que de passer à côté. Le titre cumule en effet plus de 8000 avis extrêmement positifs, ce qui est assez rare pour être souligné. Dans ce jeu d'automatisation, vous devez construire des usines afin de produire automatiquement des formes géométriques faisant ici office de ressources. Si c’est avant tout un titre relaxant, il devient de plus en plus complexe à mesure que le niveau augmente sachant que la carte est infinie. Les formes peuvent alors être colorées, découpées et la création de lignes de production en devient plus prenante. Un jeu intuitif à l’évolution prenante dont il peut parfois être difficile de s’en décrocher tant il peut être addictif.

Quels sont les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Une très belle sélection pour bien commencer le mois donc, qui coïncide également avec le début des soldes de printemps de l’EGS. Elles débuteront le 6 avril 2023 à 17h00 et seront disponibles pendant deux semaines. Selon les premiers leaks, Wild Heart et Dead Space Remake devraient profiter d’une petite remise de 20%.

Et pour la semaine prochaine ? Quels seront le ou les prochains jeux gratuits Epic Games Store ? Du 13 au 20 avril, les joueurs PC pourront donc mettre la main sur Mordhau. Un slasher médiéval multijoueur qui cumule plus de 80000 avis très positifs sur la plateforme concurrente. A vous de créer votre mercenaire et partir au cœur de batailles violentes où se mêlent combats au corps-à-corps, sièges de château ou encore charges de cavalerie. Le second cadeau ne sera autre que Second Extinction, le jeu de coopération multijoueur qui vous pousse à affronter des dinosaures démesurés grâce à de l'artillerie lourde.