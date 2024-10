Le temps presse pour récupérer les deux gratuits Epic Games Store de la semaine. La rotation est imminente et vous allez peut-être regretter les titres offerts.

Le nouveau jeu gratuit Steam, qui est disponible jusqu'à ce mercredi 23 octobre prochain, est un beau cadeau puisqu'il s'agit de l'excellent Europa Universalis IV. Tous les jeudis, l'Epic Games Store offre également un ou plusieurs jeux sans aucune condition. La seule chose que vous avez à faire, si vous avez un compte actif, c'est de les télécharger au maximum chaque jeudi à 16h59 étant donné que le renouvellement s'effectue à 17h00 chaque semaine. Deux gratuits appréciés sont encore accessibles, mais ils sont à récupérer en urgence.

Dernière chance pour les jeux gratuits Epic Games Store du 17 au 24 octobre 2024

Quels sont les jeux gratuits Epic Games Store de la semaine à récupérer au plus vite ? La boutique veut visiblement faire plaisir aux fans de la série animée Invincible qui reviendra sur Prime Video dès l'année prochaine pour une saison 3 d'ores et déjà très attendue. Pour quelques heures encore, la plateforme offre ainsi le jeu indépendant Atom Eve développé par Terrible Posture Games et édité par Skybound Games. Un titre basé sur le comics de Robert Kirkman qui propose d'ailleurs une mise en scène dans l'esprit des bandes dessinées originales.

Invincible Atom Eve

Invincible Presents: Atom Eve est le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine. Dans ce dernier, vous incarnez la super-héroine Atom Eve dans un monde rempli de personnages qui parleront aux fans. « Apprenez à connaître Eve comme jamais alors qu'elle évolue dans sa vie, aux côtés de sa famille la Teen Team, en cherchant la meilleure façon d'utilisation ses incroyables pouvoirs comme une force pour faire le bien ». Un visual novel qui permet d'exploiter les facultés d'Atom Eve lors de combats au tour par tour.

Kardboard Kings: Card Shop Simulator

Le second jeu gratuit Epic Games Store du 17 au 24 octobre 2024 est complètement différent puisqu'il s'agit d'un jeu de gestion de boutique : Kardboard Kings: Card Shop Simulator. Dans cette production indé d'Akupara Games, il vous faut ouvrir votre magasin de cartes et le gérer de A à Z en bord de mer. Diverses tâches vous attendent comme l'achat, l'échange ou la revente de cartes. Évidemment, si vous pensez avoir dénicher des pépites, vous pouvez les garder pour vous, bien rangées dans votre classeur. À vous d'être à la hauteur du défi pour ne pas fermer boutique et espérer découvrir les secrets réservés par le scénario.

