Cette rotation des jeux gratuits de l'Epic Games Store aura lieu à 17 heures, et sera effective jusqu'au 12 septembre à 16h59. Il faut donc bientôt dire adieu à une offre assez exceptionnelle comprenant Fallout: Classic Collection et Wild Card Football. La plateforme ne délaisse pas le sport pour autant, avec une franchise iconique dans l'aspect gestion de la chose, et avec un second jeu demandant un certain degré de précision.

Un nouveau jeu gratuit encore sportif sur l'Epic Games Store

Penchons-nous en premier lieu sur un titre qui devrait toucher juste pour les fans de foot. Jusqu'au 12 septembre, l'Epic Games Store propose donc de récupérer gratuitement Football Manager 2024, sorti en 2023, édité par SEGA et développé par Sports Interactive Ltd. Alors que l'opus 2025 se fait tristement désirer en raison d'un report, voici un bon moyen de l'attendre, et ce sans débourser un centime.

Comme son nom l'indique, Football Manager 2024 vous permet d'incarner un véritable patron d'une ou plusieurs équipes de foot, et d'entraîner des joueurs pour les emmener au sommet. À ce jour, il s'agit clairement de l'opus le plus abouti de la franchise, grâce à des années d'expérience dans la conception de la franchise. Si vous aimez le foot et les jeux de gestion, vous trouverez difficilement une meilleure alchimie entre les deux, et gratuitement pendant une semaine sur l'Epic Games Store. D'autant que le titre s'est garni en nouveautés à chaque saison, pour rendre l'expérience toujours plus poussée. Vous pourrez le récupérer à partir de 17 heures via cette page.

Un second jeu gratuit qui fait tourner les têtes

Changement radical d'ambiance avec le second jeu gratuit proposé par l'Epic Games Store cette semaine, avec Sniper Ghost Warrior Contracts, sorti en 2019, édité par CI Games et développé par Underdog Studio. Pas question ici de gérer une équipe, mais plutôt votre fusil de sniper et votre visée pour assassiner vos cibles de la manière la plus propre possible. À travers une campagne solo immersive, vous entreprendrez différents contrats dans de grandes cartes ouvertes. Comme vous allez gérer vos ordres de mission est laissé totalement à votre discrétion, un maître mot dans ce jeu où chaque tir compte.

Voilà donc ce qui nous attend sur l'Epic Games Store à partir de 17 heures et jusqu'au 12 septembre à 16h59. Après cela, une nouvelle rotation aura lieu, avec un ou plusieurs jeux gratuits pour prendre la relève. Ceux-ci ne sont pour l'instant pas connus, mais le seront dès lors que Football Manager 2024 et Sniper Ghost Warrior Contracts entreront en jeu. Nous vous tiendrons informés de tout cela en temps voulu.

Source : Epic Games Store