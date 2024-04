Le jeu gratuit du moment sur l'Epic Games Store va en effet laisser sa place à deux autres titres dans deux jours à 17 heures. Si vous aimez les FPS, le cyberpunk, les ninjas et la vitesse, foncez sur Ghostrunner avant qu'il ne vous file entre les doigts.

Un excellent jeu gratuit en ce moment sur l'Epic Games Store

Sorti en 2020 et développé par ONE MORE LEVEL, Ghostrunner est un cocktail extrêmement bien préparé. Il mélange en effet une esthétique cyberpunk léchée, gameplay ultra nerveux et violence débridée. Nous y incarnons un ninja cyborg particulièrement versé dans l'assassinat. Malheureusement, une mission a mal tourné et il se retrouve découpé en morceaux et seul dans des bas-fonds mal famés. Armé de son katana et de ses capacités hors-normes, il sera également aidé par le mystérieux Architecte pour prendre sa revanche. Voilà ce que vous propose en ce moment l'Epic Games Store en guise de jeu gratuit.

Ce n'est toutefois pas son scénario qui a valu un certain succès pour Ghostrunner, mais son gameplay. Dans la veine d'un die and retry, vous devrez traverser des niveaux à toute vitesse, et à travers des ennemis avec votre katana. Nous avons donc un savant mélange entre jeu de plateformes, jeu de rythme et FPS, le tout cadencé par une délicieuse bande-son synthwave qui envoie du lourd. Si ce programme vous intéresse, vous avez donc jusqu'à jeudi 16h59 pour le récupérer gratuitement sur l'Epic Games Store.

Les prochains jeux gratuits du magasin d'Epic

Passé ce délai, Ghostrunner laissera sa place à deux autres jeux gratuits sur l'Epic Games Store. Le premier est The Big Con, un jeu indépendant développé par Mighty Yell et sorti en 2021. Nous y incarnons Ali, une jeune ado américaine dans les années 90, qui abandonne ses études pour sauver le vidéoclub de ses parents en arnaquant son prochain.

Le second jeu gratuit à venir sur l'Epic Games Store est Town of Salem 2, développé par BlankMediaGames et sorti en 2023. Là encore, la tromperie sera le maître-mot, mais cette fois en multijoueur. Salem oblige, l'idée est d'incarner ou chasser une sorcière, quitte à mentir à ses camarades ou les piéger pour parvenir à ses fins. Un jeu à la Loups-Garous qui pourra autant créer des amitiés qu'en détruire, en somme. En attendant jeudi à 17h, vous aurez en tout cas de quoi faire après avoir récupéré Ghostrunner gratuitement.