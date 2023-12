C’est la routine depuis presque une semaine maintenant. Jusqu'au 4 janvier 2024, 17 jeux gratuits sont à récupérer sur l’Epic Games Store. Les internautes sont globalement très satisfaits de la sélection de cette année, proposant un mix constant entre grosses licences et titres indépendants appréciés. Quel est le programme pour ce mardi 26 décembre ? Voici votre cadeau du jour.

Le huitième jeu gratuit Epic Games Store

Depuis près d’une semaine maintenant, l’EGS vous propose de récupérer un jeu gratuit quotidiennement. L’événement a commencé sur les starting-blocks, avec de belles productions indépendantes, comme de gros jeux. Le dernier en date n’est autre que Outer Worlds Spacer's Choice Edition, l’un des derniers RPG des champions en la matière : Obsidian Entertainment. Un très beau cadeau de Noël en somme, qui laissera sa place à un nouveau jeu gratuit Epic Games Store dès ce 26 décembre à 17h. Qui aura la lourde tâche de lui succéder ? Comme d’habitude, notre datamineur national Billbil-Kun a dévoilé l'information à l’avance.

Selon lui, il s’agira de Human Resource Machine, un petit jeu indépendant assez méconnu, mais qui a eu son petit succès auprès de celles et ceux qui l'ont essayé. Ici, vous devez programmer votre petit employé afin de résoudre des énigmes. À chaque niveau, votre patron vous donne un travail et vous devez automatiser ses tâches à l'aide d'un panel de commandes, afin qu'il soit promu pour passer à la suite. Le but de ce huitième jeu gratuit Epic Games Store est donc d'utiliser le moins de commandes possible pour être le plus efficace. Un petit jeu de réflexion sympa comme tout, qui gagne en complexité à mesure que vous gravissez les échelons.

Quand sera-t-il disponible ?

Ce huitième jeu gratuit Epic Games Store sera donc disponible du 26 au 27 décembre, toujours à 17h tapantes, après quoi il sera remplacé par un autre cadeau. On ne connaît pas encore son identité, mais on sait déjà quel pourra être son remplaçant. Pour découvrir la liste complète des titres offerts au cours de ce calendrier de l'avent, rendez-vous sur notre article récapitulatif. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et ce dès qu’un leak ou une rumeur qui tient la route tombe.