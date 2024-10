Comme chaque jeudi, l'Epic Games Store opère une rotation dans les jeux gratuits offerts à tous les utilisateurs sans aucune contrepartie. Pour ce qui est des genres de titres accessibles gratuitement, il n'y a pas de règle. La boutique peut très bien fournir des AAA, des AA et des jeux indépendants plus ou moins connus. Du 17 au 24 octobre 2024, la plateforme permet de télécharger le visual novel Invisible Presents: Atom Eve, ainsi que le soft de gestion de magasin de carte Kardboard Kings: Card Shop Simulator.

Le nouveau jeu gratuit Epic Games Store du 24 au 31 octobre 2024

Vous avez encore jusqu'à ce jeudi 24 octobre 2024 à 16h59 pour récupérer les jeux gratuits Epic Games Store de la semaine 43. Comme dit en préambule, vous pouvez réclamer pendant quelques heures Atom Eve qui est basé sur la licence culte Invincible. Si vous êtes fans de Pokémon ou de cartes tout court, Kardboard Kings: Card Shop Simulator vous laisse gérer votre magasins de cartes à collectionner.

On est jeudi, et le jeudi, ça signifie une nouvelle fournée de jeux gratuits Epic Games Store. Pour cette semaine du 24 au 31 octobre 2024, la boutique a choisi une production très fun à partager à plusieurs sur un même écran : Moving Out. C'est quoi ? On peut le résumer en le décrivant comme étant le Overcooked du déménagement.

À la place de vous tirer dans les pattes en cuisine avec des amis, vous allez devoir vous tirer dans les pattes en déplaçant du mobilier. « Incarnez un autoentrepreneur en mode solo ou faites équipe avec vos amis. Jusqu'à quatre joueurs peuvent s'installer sur le canapé pour discuter de la meilleure façon de déplacer… un canapé ». C'est le nouveau jeu gratuit Epic Games Store de la semaine. Comme dans Overcooked, il faut faire preuve de patience pour surmonter les obstacles et mener à bien le déménagement. Un titre idéal pour faire ou défaire des amitiés très clairement. Comme pour les autres jeux gratuits de l'Epic Games Store, Moving Out est disponible gratuitement jusqu'au 31 octobre à 16h59. Après cela, il sera trop tard et vous ne pourrez plus l'obtenir.

Les prochains jeux gratuits du 31 octobre au 7 novembre 2024

Quelles sont les prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store du 31 octobre au 7 novembre 2024 ? Comme toujours, on va le savoir ce jeudi 24 octobre à 17h00 tapantes ! Mais il n'est pas exclu que ce prochain cadeau fuite avant l'heure. Il arrive même régulièrement qu'on découvre les jeux qui remplaceront Moving Out dans sept jours. Quand l'information sera révélée, par un leak ou via la boutique directement, nous mettrons à jour notre article en conséquence.

Source : boutique Epic Games Store.