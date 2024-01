À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Epic Games Store a offert pas moins de 17 jeux gratuits. Des productions de différents acabits, allant d’excellents titres indépendants à des classiques comme Fallout 3 GOTY aux productions récentes comme Ghostwire Tokyo. Cette année encore, il y en a franchement eu pour tous les goûts et surtout toutes les configurations. Certains capricieux ont tout de même trouvé le moyen de pester sur ces cadeaux, regrettant le nombre de redites et de titres déjà offerts. C’était sans compter sur le bouquet final : l’ultime jeu gratuit du calendrier de l’avent de l’Epic Games Store. Si vous êtes passés à côté, vous avez encore une chance de mettre la main dessus, mais mieux vaut ne pas trop tarder.

Marvel's Les Gardiens de la Galaxie gratuit sur Epic Games Store

Toutes les bonnes choses ont une fin. Pendant deux semaines, la plateforme offrait un jeu gratuit par jour. Ce sont au total 17 productions qui ont pu être récupérées par l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices sans aucune condition. Un événement incontournable pour tout joueur PC qui se respecte et qui se rue dessus pour remplir sa bibliothèque de productions qu’ils ne lanceront probablement jamais. On ne juge pas, on fait la même chose. Comme toujours, la boutique des papas de Fortnite gardait le meilleur pour la fin. Pour cette édition 2023, elle misait sur l’une des belles surprises de 2021 : Marvel’s Les Gardiens de la Galaxie.

Le dix-septième et ultime jeu gratuit Epic Games Store de l’événement est encore disponible jusqu'au 11 janvier 2024 à 17h00 tapantes. Les retardataires ont donc encore quelques jours pour récupérer ce jeu d’action qui a surpris tout le monde lors de son lancement. Les joueurs ont surtout apprécié l’ambiance fidèle aux comics et aux films, cette petite bande de parias attachante comme tout, l’OST faisant honneur à l’univers et surtout la bonne dose d’humour bien amenée. Un bon jeu d’action, parfois maladroit, mais qui a clairement su trouver son public auprès des fans des Gardiens de la Galaxie.

Passé le 11 janvier 2024, l’Epic Games Store reprendra son rythme habituel. Finies les productions plus grosses, la boutique remettra surtout à l’honneur des plus petits jeux. Cela commencera avec Sail Forth, un titre indépendant où vous devez commander une flotte de navires personnalisables et voguer sur un océan ancestral. Ce prochain jeu gratuit Epic Games Store sera disponible du 11 au 18 janvier 2024.