Comme chaque jeudi, l’Epic Games Store propose aux utilisateurs et utilisatrices de récupérer un ou plusieurs jeux gratuits. Parfois, la plateforme offre également quelques bonus in-game, souvent pour des free-to-play populaires. Une opération commerciale qui avait à l’origine pour but de promouvoir la boutique concurrente de Steam, mais qui a perduré au fil des années jusqu’à devenir un rituel incontournable pour les joueurs PC. Demain après-midi, un nouveau cadeau sera donc disponible mais lequel ? Voici le programme pour les deux prochaines semaines, le prochain jeu gratuit Epic Games Store ayant été dévoilé à l’avance.

Le nouveau jeu gratuit Epic Games Store

On connaît la chanson par cœur maintenant. Le jeudi après-midi rime avec jeux gratuits. L’Epic Games Store continue de distribuer des cadeaux chaque semaine, permettant aux joueurs PC de remplir leur ludothèque sans sortir sa carte bleue. La plupart du temps, il s’agit de petites productions indépendantes qui méritent de se faire connaître du grand public tant elles sont appréciées de leur communauté. Parfois il y a quelques grosses licences qui viennent pimenter le tout. Pour les prochains jours, c’est un titre plutôt confidentiel qui sera à mois à l’honneur. Du 30 mars au 6 avril 2023 à 17h00, il sera en effet possible de récupérer Tunche.

Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store prend la forme d’un beat'em up hack and slash avec des éléments de roguelike. Dans ce titre, l’être surpuissant éponyme a perdu la tête, laissant des créatures maléfiques se répandre dans la jungle et en prendre le contrôle. C’est à la petite Rumi et ses amis de percer le mystère entourant les actions de cette divinité et de faire revenir la paix dans la forêt amazonienne. Parcourez quatre mondes différents contenant tous des ennemis, des boss, des défis et des histoires uniques. Notez que Tunche est jouable en solo ou en coopération locale. Un petit jeu qui ne mange pas de main et qui a reçu un accueil plutôt positif.

Le prochain jeu EGS a déjà leaké

Et pour la semaine prochaine ? Le prochain jeu gratuit Epic Games Store sera dévoilé ce 30 mars à 17h00. Enfin ça c’est officiellement. Officieusement, son identité est déjà connue grâce à notre leaker national. Billbil_kun a en effet dévoilé le cadeau de jeudi prochain sur ses réseaux sociaux. Du 6 au 13 avril 2023, les joueurs PC pourront donc récupérer Dying Light Enhanced Edition. Un titre plébiscité par la critique et le grand public qu’on ne présente plus.

Cette version du jeu en monde ouvert post-apocalyptique contient une extension avec votre nouveau véhicule : le buggy, qui est totalement modifiable. Elle propose également deux zones de quarantaine supplémentaires, deux packs ou encore des améliorations de gameplay. Ce prochain jeu gratuit Epic Games Store intègre aussi tous les contenus créés lors de la première année ayant suivi son lancement. Cela inclut un mode multi « Jouez le zombie » et « La horde de Bozak », des missions supplémentaires ou encore de nouveaux objets. Bref, l'expérience ultime sans débourser un seul centime.