La semaine dernière, l'Epic Games Store a offert le jeu de pêche Call of the Wild : The Angler et Invincible Presents: Atom Eve. Une adaptation du comics mais qui peut s'apprécier sans avoir lu l'oeuvre originale, ou vu la série animée disponible sur Prime Video. Ces deux jeux sont désormais inaccessibles, sauf pour celles et ceux qui les ont téléchargés à temps, mais un titre les remplace actuellement. Et visiblement, les utilisateurs n'y perdent pas trop en change étant donné les avis positifs.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store tout mignon

Comme à chaque fois, il est bon de faire un rappel sur le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine pour éviter de le louper. Qui a donc pris la place de Call of the Wild : The Angler et Invincible ? Islets. Un metroivania « plein de tendresse » où le but est de rétablir des connexions, ce qui fera penser à un certain Death Stranding. On incarne Iko, un petit guerrier plein d'entrain qui doit explorer ciel et terre afin de réunir différentes îles flottantes. En faisant cela, on pourra aller à la rencontre des gens qui les habitent et établir des liens avec eux. Mais cela aura également pour effet d'agrandir le monde et la carte à explorer.

Forcément, tous les recoins de la map ne seront pas accessibles d'entrée, mais les diverses améliorations débloquées permettront de les révéler. Islets, qui est actuellement gratuit sur l'Epic Games Store, ressemble à de nombreux jeux du genre sortis ces dernières années, mais semble se distinguer par son esthétique à la Ghibli. En jetant un oeil aux avis Steam, on s'aperçoit que la proposition de ce titre indé a réellement plu. Le jeu obtient 96% d'évaluations positives sur 767 avis laissés. La direction artistique fait partie des points forts, tout comme ce concept de faire évoluer le terrain de jeu en reliant les îles.

Ce serait donc dommage de ne pas l'ajouter à votre bibliothèque Epic Games Store. Mais pour l'obtenir, il faut comme d'habitude être à l'heure. Le soft est offert jusqu'à ce jeudi 4 avril à 16h59. À partir de 17h00, ce sera terminé et Islets cédera sa place à d'autres jeux. Pour le récupérer, c'est simple, il faut aller sur la page Islets de l'Epic Games Store et cliquer sur « Obtenir ». Dès lors, il n'y aura pas plus qu'à confirmer votre commande comme d'habitude, sauf que là, c'est 100% gratuit.