Les jeux gratuits tous les jours sur la plateforme c’est bientôt fini. Après plus de deux semaines consécutives de festivités, l’Epic Games Store s’apprête à reprendre sa cadence habituelle à raison d’un titre offert par semaine. C’était sans compter sur le grand final, l’ultime cadeau de cet événement annuel qui a pour habitude de marquer le coup. Quel sera-t-il cette année ? Pas besoin d’attendre cet après-midi pour le découvrir.

Le dernier jeu gratuit Epic Games Store de Noël dévoilé à l'avance

Toutes les bonnes choses doivent se terminer tôt ou tard. « Ils ne se sont pas foulés », peut-on lire ici et là, mais le fait est que l’EGS a offert pas moins de 17 jeux gratuits en l’espace de deux semaines. Il y avait des redites, des titres déjà donnés par le passé, mais le fait est que la sélection de 2023 était particulièrement riche et bien fournie, surtout pour celles et ceux qui seraient passés à côté de quelques-uns. A Plague Tale Innocence est donc à nouveau disponible pour les retardataires, mais dès ce 4 janvier à 17h00 tapantes il cédera sa place au dix-septième et ultime jeu gratuit Epic Games Store de cet événement. Comme absolument tous les autres cadeaux de ce calendrier de l’avent, son identité a leaké.

Marvel’s Les Gardiens de la Galaxie sera donc disponible du 4 au 11 janvier 2024, toujours à 17h00 tapantes selon la liste d'un leaker chinois anonyme qui a fait un sans faute ces derniers jours. Le titre d’Eidos Montréal est revenu de loin, lui qui avait tant refroidi lors de sa première présentation. Pourtant, le jeu d’action a surpris tout le monde a son lancement, notamment les fans de cette petite troupe de cassos. L’ambiance des comics et des films est authentiquement retranscrite, c’est bourré d’humour bien amené avec des punchlines drôles comme tout, une histoire bien amenée et que dire de l’OST ?

Retour à la normale

Un très bon jeu gratuit pour fermer la marche de cet événement sur l’Epic Games Store, mais qui peut pécher par son gameplay avec des combats parfois un peu brouillons et une illusion de choix trop prononcée. Il n’en reste pas moins un très beau cadeau.

Après ça, retour à la normale avec le planning hebdomadaire habituel. Le ou les prochains jeux gratuits seront dévoilés cet après-midi, dès que Marvel’s Les Gardiens de la Galaxie sera disponible. Il faudra s’attendre au retour de petites productions souvent bien méconnues comme la plateforme aime tant.