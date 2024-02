Actuellement, il est possible de récupérer deux jeux gratuitement via l'Epic Games Store, et un troisième est en approche. Comme on dit, c'est Noël avant l'heure.

L'Epic Games Store, ça vous parle ? Si vous n'avez pas l'habitude d'y faire un tour, on vous conseille de rectifier le tir. Tous les jeudis à 17h pile, il est possible de récupérer un nouveau jeu gratuitement. Une offre plutôt alléchante, d'autant plus que le titre en question rejoint votre collection à vie. Difficile de ne pas céder à la tentation. En plus, en ce moment, il est encore possible d'obtenir deux jeux, et ce, sans frais supplémentaires. Un troisième est aussi en route, et il va sans doute vous intéresser.

Deux jeux gratuits à récupérer sur l'Epic Games Store

On commence par Lost Castle, qui est disponible gratuitement depuis le jeudi 8 février sur l'Epic Games Store. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais il mérite votre attention. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure à la sauce beat'em all. Il mélange également des éléments de RPG et de roguelike, et vous pouvez même y jouer jusqu'à 4 joueurs (en ligne ou en local). Quant à votre but, il est plutôt simple. Vous devez explorer les moindres recoins d'un château pour débusquer ses trésors et vous en emparer. Mais prenez garde, car ça ne va pas être une tâche aisée, et il va falloir s'améliorer à chaque run pour espérer avoir une chance de remporter le pactole.

Le deuxième jeu que vous pouvez avoir gratuitement grâce à l'Epic Games Store, c'est Doki Doki Literature Club Plus. Alors là, ça ne rigole plus. Si vous n'en avez jamais fait l'expérience, on se sent presque mal à l'idée de vous en parler. On ne va donc pas rentrer dans les détails. C'est un visuel novel qui a un seul et unique objectif en tête : berner le joueur, et lui faire croire qu'il a affaire à une histoire sans profondeur. La réalité est tout autre, et sa manière de narrer les événements du récit est particulièrement brillante. C'est une véritable anomalie dans le paysage vidéoludique, et on ne peut que vous inciter à l'essayer.

Pour rappel, dans un cas comme dans l'autre, cette belle offre prend fin le 15 février prochain à 16h59. On vous conseille donc de ne pas traîner, car il ne reste plus beaucoup de temps pour en profiter. Néanmoins, pas de panique, puisque passé ce délai, un autre titre va venir les remplacer sur l'Epic Games Store. Et vous allez voir, on ne parle pas de n'importe qui. Il ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais les férus de jeux de course vont normalement y trouver leur compte.

Voici le prochain jeu gratuit EGS

On parle bien évidemment de Dakar Desert Rally. Le 15 février prochain à 17h, il sera officiellement accessible gratuitement sur l'Epic Games Store. Encore une fois, il ne faudra pas se tourner les pouces, puisque ça ne sera plus le cas le 22 février à 16h59. Quoi qu'il en soit, on est ici face à une production signée Saber Interactive. Comme son nom l'indique, elle vous propose de parcourir les étendues sablonneuses des épreuves emblématiques du Dakar. Une expérience exaltante prenant place dans un énorme monde ouvert, ce qui devrait être un argument suffisant pour vous convaincre.