C’est un petit rituel bien ancré dans les habitudes des joueuses et des joueurs PC. A chaque jeudi son jeu gratuit. L’Epic Game Store poursuivra bien sa distribution de cadeaux hebdomadaires cette année malgré le contexte actuel de l’industrie. L’éditeur américain pioche généralement du côté de la scène indépendante. Il profite de son aura pour mettre en avant des productions méconnues du grand public, mais pas que. Il arrive que certains qui ont connu un petit succès à leur échelle soient offerts de temps à autre. Ce sera un peu le cas avec le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store

A chaque nouvelle semaine son ou ses jeux gratuits. Il vous reste donc encore quelques heures pour mettre la main sur les derniers titres offerts et ce serait franchement dommage de passer à côté. En tête d’affiche, le très bon visual novel Doki Doki Literature Club Plus, accompagné d’un beat’em all plus méconnu : Lost Castel. Ce jeudi 15 février à 17h tapantes, ils seront remplacés par un nouveau cadeau : Dakar Desert Rallye. Un jeu en mode ouvert de Saber Interactive dans lequel vous pouvez parcourir de grandes étendues sablonneuses et prendre part à tout un tas d’épreuves iconiques du Dakar.

Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store propose de nombreux véhicules sous licence des plus grands constructeurs mondiaux. Cela va des voitures aux motos, en passant par des quads, des buggys et même des camions qui permettent tous de dompter ces étendues sauvages ouvertes. Ce sont au programme un mode multi comme solo, plus de 30 spéciales tirées des parcours officiels, des équipes et pilotes eux aussi sous licence ainsi que des saisons et une météo dynamique qui vous attendent. Sur le papier, ce jeu assez ambitieux pour sa catégorie avait tout pour plaire, d’autant qu’il se vendait comme « le plus grand jeu de rallye jamais développé ». Les retours sont finalement assez moyens, même si les joueurs qui l’ont essayé lui reconnaissent de grandes qualités, notamment en termes de sensations de conduite ou sa carte est gigantesque qui en fait un titre absolument énorme.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Dakar Desert Rallye pourra donc être récupéré gratuitement sur l’Epic Games Store du 15 au 22 février 2024, toujours à 17h, heure française. Passé ce délai, il redeviendra payant et sera remplacé par un autre cadeau. Lequel ? Il faudra attendre l’heure fatidique pour le découvrir, quoique... Dernièrement l’identité des prochains titres offerts a tendance à se dévoiler avant l’heure. Est-ce que ce sera encore le cas cette semaine ? Réponse dans la journée.