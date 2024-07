Comme chaque semaine, l’Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux que l’on peut ensuite conserver à vie. Il suffit pour cela de se connecter sur le site ou l’appli de l’EGS, d’y créer un compte bien entendu, et d’ajouter les jeux offerts à sa bibliothèque. Pas de condition, nullement besoin d’avoir fait des achats au préalable, c’est cadeau. Et cette semaine, comme la semaine dernière, l’Epic Games Store a mis les bouchées doubles.

Deux jeux gratuits et très bien notés que vous pouvez encore récupérer

Ce n’est pas un mais deux jeux qui ont été offerts la semaine dernière sur l'Epic Games Store. Des titres très appréciés et bien notés qu’il est encore possible d’ajouter à sa collection. Il s’agit d’Arcade Paradise, un jeu qui rend hommage aux années 90 en vous proposant, non pas une collection de jeux d’arcade, comme pourrait le suggérer le titre, mais de gérer votre propre salle de jeu ! Tout commence avec une laverie familiale que votre personnage décide de transformer en un temple du jeu d’arcade. Achetez des bornes, jouez-y, prenez soin de l’espace et gérez bien les comptes de votre boîte pour devenir un véritable incontournable du secteur. Un jeu très apprécié par les joueurs, en témoigne la note très positive sur Steam, également noté 4,3/5 sur l’Epic Games Store.

Second jeu lui aussi bien noté par les joueurs (très positif sur Steam, 4,1/5 sur l’EGS) qu’il est possible de récupérer de suite, Maid of Sker. Changement de registre cette fois et on bascule dans le survival horror. En vue subjective, il faudra découvrir les terribles secrets que renferme un étrange hôtel, mais pas que… la subtilité du jeu c’est que les ennemis rencontrés seront, pour la grande majorité, complètement aveugles mais auront l’ouïe fine, très fine. À vous de ne pas faire le moindre bruit lorsque vous êtes en danger et de garder votre sang-froid à tout instant. Maid of Sker a été salué pour son ambiance incroyable et son utilisation du folklore anglais notamment.

Arcade Paradise

Maid of Sker,

Deux jeux gratuits qu’il est encore possible de récupérer sur l’Epic Games Store jusqu’à ce soir 17h.

Un très bon jeu gratuit et un gros cadeau offert sur l'Epic Games Store cette semaine

L’Epic Games Store est d’humeur généreuse encore une fois et offre cette semaine un jeu gratuit supplémentaire et fait en prime un très gros cadeau. Après de l’horreur et de la gestion qui sentaient bon les années 90, on passe désormais à de la plateforme dynamique et steampunk avec F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch.

Développé par TiGames, F.I.S.T est un metroidvania steampunk qui a très bien été reçu lors de sa sortie en 2021. On y incarne Rayton, un lapin et surtout ex-soldat qui, équipé de son poing mécanique, part en quête de vengeance dans l’espoir de sauver l’un de ses amis injustement arrêté. Sur son chemin, il fera non seulement parler son poing d’acier, mais également sa souplesse avec des phases de plateforme dynamiques et assez intenses parfois.

Salué pour son ambiance et son gameplay, F.I.S.T est un excellent jeu à tester absolument, en plus grâce à l’Epic Games Store, c’est gratuit.

Enfin, en plus de ce très bon jeu, l’EGS fait un gros cadeau d’une valeur de 49,29 € cette semaine. Il ne s’agit pas d’un jeu, mais d’un pack de cosmétiques et de bonus pour un free-to-play, Olympics GO! Paris 2024. Je pense qu’il n’y a pas besoin de vous faire un dessin, il s’agit ni plus ni moins qu’un free-to-play qui surfe sur la vague des Jeux Olympiques de Paris 2024. Dispo sur mobile et PC, Olympics GO! Paris 2024 vous propose une douzaine de mini-jeux pour autant de disciplines différentes. Grâce à l’Epic Games Store cette semaine, vous pourrez désormais avoir le droit à du contenu exclusif tel que des tenues aux couleurs d’une des mascottes des JO 2024 de Paris.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Pack de contenu exclusif pour Olympics GO! Paris 2024

Deux contenus à récupérer dès le 25 juillet 2024 à 17h jusqu’au jeudi 1er août 16h59.

Quels sont les prochains jeux gratuits de l'EGS ?

C’est la question que l’on se pose tous désormais, mais à l’heure où ces lignes sont écrites, nous n’en savons rien. Les jeux gratuits de l’Epic Games Store sont généralement annoncés à 17h lorsque le changement est effectué sur le store. Il arrive parfois que des informations fuitent avant l’heure, et nous vous tiendrons informés si c’est le cas. Pour l’heure, il faut s’armer d’un peu de patience avant de savoir quels seront les jeux gratuits de l’Epic Games Store du 1er août 2024. Rendez-vous ce soir à 17h pétantes.