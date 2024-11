Qu'on se le dise : c'est toujours agréable d'enrichir sa ludothèque soit avoir à dépenser un sou. Certes, les catalogues de jeux à la demande comme le Xbox Game Pass ou le PS Plus sont un bon moyen de profiter d'un tonne de titres grâce à un abonnement, mais on ne dit pas non de temps en temps à un vrai jeu gratuit. Dans ces moments-là, on se tourne donc vers l'Epic Games Store, qui a chaque semaine du nouveau à nous offrir.

Un bon petit jeu gratuit à garder à vie via l'Epic Games Store

Si vous n'avez pas encore récupérer votre cadeau hebdomadaire sur l'Epic Games Store, c'est le moment d'en profiter ! Vous avez jusqu'au jeudi 28 novembre, 16h59, pour l'ajouter à la ludothèque de votre compte et ainsi pouvoir le garder à vie. Et pour le coup, il s'agit d'un titre qui vaut le détour.

Cette semaine, l'Epic Games Store offre Beholder. Il s'agit d'un jeu indé du studio sibérien Warm Lamp Games et édité par les Français de Plug In Digital. On y incarne Carl Stein, un gardien d'immeuble qui se retrouve à jouer les Big Brother. En effet, l'État lui a confié une mission peu banale : espionner ses locataires.

Beholder se présente donc comme un jeu de gestion et d'investigation au style graphique minimaliste. Il vous faudra placer des caméras chez les voisins et fouiller leur appartement en leur absence. À vous, ensuite, de juger si vous devez signaler leurs agissements ou rester dans la confidence... C'est votre sens de la morale qui va être mis à rude épreuve !

Plus d'action à découvrir dès jeudi prochain

Pour prendre le relai après Beholder dès jeudi, 17 heures, l'Epic Games Store vous offrira Brotato. Également correctement noté, avec un 76/100 sur Metacritic, voilà un twin-stick shooter qui vous occupera quelques heures, surtout si vous voulez compléter tous ses défis. Avec une dimension roguelite en plus, le challenge sera au rendez-vous.