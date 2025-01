C'est souvent l'argument des joueurs PC face aux joueurs consoles : des tarifs qui défient les marchés malgré le tout dématérialisé. En plus des soldes régulières, les offres avantageuses se multiplient. Prime Gaming et le Xbox Game Pass leur donnent par exemple accès à un catalogue de jeux à la demande. Mais là où ils sont particulièrement gâtés, c'est sur l'Epic Games Store. Chaque semaine, ils peuvent récupérer un nouveau jeu gratuit. Ce jeudi, c'est une belle pépite qui les attend.

Un jeu gratuit sublime sur l'Epic Games Store

Comme chaque jeudi, la valse des jeux offerts gratuitement sur l'Epic Games Store se poursuit. Jusqu'à aujourd'hui, 16h59, vous avez encore la possibilité d'ajouter Escape Academy à votre backlog. Puis, à 17 heures tapantes, ce jeu de puzzle laissera place à une production d'un tout autre style : Behind the Frame.

L'année dernière, nous avons eu l'occasion de vous proposer le test de The Star Names EOS. Cette proposition tout en douceur et en émotion de Silver Lining nous avait conquis. Alors, c'est sans retenue que nous vous encourageons à profiter de Behind the Frame: The First Scenery, précédent jeu du studio dont l'Epic Games Store vous fera cadeau dès ce soir.

Sorti en 2021, Behind the Frame vous place dans la peau d'une artiste cherchant à mettre un dernier coup de pinceau à la toile qui doit clore son portfolio. Cette quête artistique est conduite au travers d'une expérience narrative aux côtés de deux autres artistes. Échangez avec eux et plongez dans leurs souvenirs pour trouver l'inspiration. Quelques énigmes vous attendent même pour pimenter un peu l'histoire.

Une fois n'est pas coutume, l'Epic Games Store puise dans l'indépendant pour vous surprendre et vous émouvoir. Behind the Frame fait partie de ces productions dont on sent l'inspiration des films Ghibli dans le style artistique. Ses décors, réalisés à la main, se marient parfaitement avec les portraits de personnages attachants. Lent et calme, ce jeu gratuit vous promet une belle découverte.

Behind the Frame s'offrira donc à vous du 23 au 30 janvier. En le récupérant sur l'Epic Games Store, vous pourrez le garder à vie. Si vous êtes amateurs de jeux esthétiques et contemplatifs comme Gris, le titre pourrait vous plaire. Qui plus est, cette pépite vous embarquera pour une histoire dont vous verrait le bout après 2 ou 3 heures. Enfin, notez qu'il est compatible PC et Mac.