Comment entamer davantage la semaine du bon pied ? En récupérant tous les jeux gratuits offerts en ce moment sur Steam ou encore l'Epic Games Store. Cette semaine, la plateforme de Valve propose de télécharger gratuitement le jeu de combat en 1v1 Wanba Warriors qui est à 91% d'avis positifs pour 2165 évaluations. Mais la concurrence fait comme souvent plus fort avec deux softs qui vont être retirés dès ce jeudi 21 mars 2024. Et ce serait dommage de passer à côté, car une saga de légende vous attend dès maintenant.

Les jeux gratuits Epic Games Store du 14 au 21 mars 2024

Un jeu gratuit ne se refuse jamais, alors deux, il n'y a pas de question à se poser. D'autant que l'Epic Games Store ne se moque pas de ses utilisateurs. D'abord, la plateforme offre le jeu de logique et puzzle en 2D The Bridge. « C'est la rencontre d'Isaac Newton, célèbre physicien, et de Morits Cornelis Escher, connu pour ses dessins représentants des architectures impossibles à réaliser » indique la fiche du titre. L'objectif est de résoudre 48 énigmes différentes les unes des autres, en utilisant des outils peu conventionnels comme la gravité ou des dimensions parallèles. Avec sa superbe esthétique en noir et blanc, The Bridge a a vraiment séduit les joueuses et les joueurs. Il est téléchargeable gratuitement dès à présent sur l'Epic Games Store.

Le second jeu gratuit est le dernier épisode d'une série culte, créée en 2000, le très bon Deus Ex Mankind Divided. Un opus qui est dans la droite lignée de Human Revolution et qui a réussi à remettre sur le devant de la scène la saga de Warren Spector. On incarne toujours Adam Jensen dans un futur assez proche, en 2029, où les humains augmentés sont des paris aux yeux de la société. Oui, les œuvres de fiction futuristes sont toujours à des années lumière de notre réalité.

Même si certains points ne sont pas au niveau, Deus Ex Mankind Divided a su convaincre grâce à son univers cyberpunk, et son savant mélange entre RPG, action et infiltration. Vous avez donc le choix de l'approche et ce sont pas définitivement pas des paroles en l'air ici, puisque le level design permet d'adopter par exemple un style de jeu furtif non létal. Deus Ex Mankind Divided, comme The Bridge, sont gratuits sur l'Epic Games Store jusqu'à ce jeudi 21 mars prochain à 16h59. Après ce sera trop tard pour les récupérer, donc n'attendez pas !