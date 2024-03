Vous connaissez la célèbre tradition de l'Epic Games Store. Chaque semaine, il vous invite à récupérer un ou plusieurs jeux, et ce, sans frais supplémentaires. Pas besoin de faire chauffer la carte bleue, donc autant dire qu'il y a du monde au rendez-vous. Aujourd'hui, on a donc un nouveau jeu à obtenir gratuitement, et vu le nom du titre concerné, vous n'allez pas vouloir le rater. Par contre, une fois n'est pas coutume, il va falloir faire vite. L'offre est limitée dans le temps, et le compte-à-rebours vient de commencer.

Un nouveau jeu gratuit sur l'Epic Games Store, c'est du sérieux

Avant d'aborder le jeu en question, un rappel est de mise. Il vous reste encore quelques heures pour vous emparer d'Astro Duel 2 sans débourser le moindre centime. Pour être plus précis, vous avez jusqu'à 17h00 tapantes sur l'Epic Games Store. Un conseil, ne faites pas l'impasse dessus, car il vient tout juste de sortir, mais il rencontre déjà un beau succès. C'est une petite pépite qui mélange gameplay nerveux, plateformer en 2D et joutes spatiales pour une expérience déjantée. Il est possible de le faire seul ou en coopération jusqu'à 3 personnes et vous pouvez même affronter d'autres joueurs en ligne. N'hésitez pas à y jeter un œil.

Quant au nouveau titre gratuit qui vient le remplacer sur l'Epic Games Store, il s'agit de Deus Ex : Mankind Divided. Eh oui, on vous avait dit que c'était du sérieux. On a affaire au dernier volet en date de la franchise qui, sans mauvais jeu de mots, avait un peu divisé lors de son arrivée en 2016. Il fait suite aux événements de Human Revolution, après le tristement célèbre Aug Incident. Ce dernier a eu des conséquences catastrophiques, et les individus Augmentés sont ensuite devenus des parias rejetés par la société.

Notre protagoniste, Adam Jensen, fait évidemment les frais de cette discrimination à l'encontre des personnes Augmentés. Bien sûr, un tel événement a aussi eu d'autres répercussions. Des factions ont vu le jour, chacune avec un objectif différent. Mais elles tentent toutes de manipuler la population, l'opinion publique, quitte à faire usage de la force. C'est dans ce contexte chaotique que notre aventure commence, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas de tout repos. A vous d'aller la découvrir gratuitement via l'Epic Games Store, mais attention, vous avez seulement jusqu'au 21 mars prochain pour en profiter.

Une suite fort appréciée

Plus haut, on a dit que Deus Ex : Mankind Divided avait un peu partagé les fans à sa sortie. Néanmoins, il est important de nuancer ça. C'est un opus qui reste fort apprécié par la communauté. Son univers cyberpunk est de toute beauté, et son histoire complexe a su en séduire plus d'un. On aurait juste bien aimé un troisième jeu pour compléter le tableau, mais pour l'instant, c'est un rêve lointain. Quoi qu'il en soit, sur Steam, sa moyenne parle d'elle-même. Elle est située à « Plutôt Positive » pour 28 305 avis, à l'heure d'écrire ces lignes. Sans être phénoménal, ça reste un très bon score qu'il convient de saluer. Est-ce que vous avez envie de sauter le pas via l'Epic Games Store ? En l'occurrence, ça ne coûte rien d'essayer !