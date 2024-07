Il ne reste plus que quelques jours pour récupérer les deux très bons jeux gratuits en ce moment en lice sur l'Epic Games Store, profitez-en s'ils vous intéressent !

Ceux-ci sont en effet encore disponibles sur l'Epic Games Store jusqu'au 25 juillet à 16h59. La plateforme régale ainsi ses utilisateurs avec deux jeux gratuits de marque dans leurs domaines respectifs et radicalement différents, histoire qu'il y en ait pour tous les goûts, et ce sans bourse délier.

Des jeux rétro dans le premier jeu gratuit dispo sur l'Epic Games Store

Depuis le 18 juillet et jusqu'à ce jeudi, l'Epic Games Store propose littéralement deux salles, deux ambiances pour ces jeux gratuits de la semaine. Nous avons en effet d'un côté Arcade Paradise, un jeu rendant un bel hommage à l'âge d'or du rétro gaming dans les années 90, développé par Nosebleed Interactive et édité par Wired Productions en 2022. Nous y incarnons Ashley, qui a pour projet de transformer la laverie familiale en une salle d'arcade.

Elle pourra ainsi installer diverses bornes proposant pas moins de 35 jeux, chacun proposant par ailleurs son propre gameplay et sa propre histoire, avec des propositions radicalement différentes. C'est donc en réalité 35 jeux dans un seul jeu gratuit que propose la plateforme, pour le plus grand plaisir des amateurs de titres résolument rétro et des jeux de gestion. Car si tester les jeux que l'on met en avant est amusant, le cœur de l'activité d'Ashley est bien de gérer sa salle d'arcade, avec toutes les problématiques que cela implique.

Le silence est d'or pour le second excellent jeu gratuit de la plateforme

Le second jeu gratuit encore disponible sur l'Epic Game Store se veut beaucoup moins coloré et joyeux, mais d'aussi bonne facture dans son domaine qu'est le survival horror à la première personne. Même s'il nous donne parfois envie de crier de peur, le silence est d'or dans le titre indépendant Maid of Sker, développé par Wales Interactive en 2020. Ce titre place son intrigue au sein de l'Angleterre de 1898 dans un hôtel abandonné, du fait d'histoires particulièrement macabres.

Nous y incarnons justement une servante peu versée dans l'art du combat ou de la survie. Sa seule défense face aux horreurs qui hantent les couloirs de l'hôtel est un appareil émettant un son pour attirer ces créatures par ailleurs aveugles. La furtivité est ainsi la meilleure tactique pour essayer d'échapper à cet effroyable cauchemar. Il faudra bien retenir son souffle avant de se plonger dans cette aventure suffocante à plus d'un titre.