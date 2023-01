Après deux semaines de distribution de cadeaux, retour à la normale. A la fin 2022, l’Epic Games Store a offert plus de 15 jeux gratuits, à raison d' un par jour. Il vous reste encore quelques petites heures pour récupérer Dishonored Definitive Edition et Eximius : Seize the Frontline. A partir de cet après-midi en revanche, ils seront remplacés par deux nouveaux jeux gratuits. Voici quels seront vos premiers cadeaux de l’année.

Les nouveaux jeux gratuits Epic Games Store

Retour aux bonnes vieilles habitudes. Du 5 au 12 janvier 2023, toujours à 17h tapantes, les joueurs PC peuvent récupérer deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store. Deux titres très appréciés par leurs communautés respectives et leurs notes parlent d’elles-mêmes. Les premiers cadeaux à ouvrir le bal pour 2023 sont donc Shadow Tactics - Aiko's Choice et Kerbal Space Program. Le premier est en réalité, une extension standalone d’un des jeux gratuits offerts l’année dernière. Le second est un jeu de simulation ultra populaire.

Dans Shadow Tactics - Aiko's Choice, vous incarnez un héros éponyme adepte kunoichi pendant la période Eido. Ce personnage habile devra faire face à un ennemi de son passé au travers de trois missions complètes, une poignée de nouveaux environnements, cinq personnages différents et trois interludes plus courts. Encore une fois, ce jeu gratuit Epic Games Store mettra l’accent sur la tactique et la furtivité.

Kerbal Space Program est quant un grand classique de la simulation bac à sable. Dans ce jeu, vous êtes à la tête du programme spatial d’une race extra-terrestre. A vous de créer votre propre vaisseau spatial. Vous devez lancer votre propre équipage dans l’espace, explorer d’autres planètes, construire des bases et des stations spatiales afin d’améliorer toujours plus vos expéditions. Ce jeu gratuit Epic Games Store propose trois modes de jeu, du bac à sable, un mode Carrière et un mode Science qui vous invite à mener à bien toutes sortes d’expériences.