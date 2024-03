Vous commencez à connaître la routine lorsqu'on parle de Steam ou de l'Epic Games Store. En l'occurrence, pour la boutique des papas de Fortnite, on est là pour vous faire un petit rappel de la plus haute importance. Pour cause, il y a encore un jeu qui est accessible, et ce, sans frais supplémentaires. Vous avez toujours une chance de le récupérer, mais il ne vous reste que quelques heures. Il ne faut donc pas se tourner les pouces. Si jamais vous n'avez pas le temps, pas de panique, vous allez pouvoir obtenir le prochain titre sur la liste qui arrive dans la journée.

Le nouveau jeu gratuit s'annonce délicieux

Epic Games a récemment fait couler beaucoup d'encre à cause d'une histoire de hack de données personnelles. Au final, c'était une fausse alerte, et la vie a pu reprendre son cours. En vérité, la plupart des utilisateurs avaient surtout les yeux rivés sur les jeux gratuits à leur disposition. Récemment, c'est Aerial_Knight's Never Yield qui s'est présenté aux joueurs sur la plateforme. Cependant, il ne va pas tarder à laisser sa place à une autre production qui attire déjà l'oeil du plus grand nombre.

Plus tard dans la journée, vous aurez l'opportunité d'attraper un certain Astro Duel 2 jusqu'au 14 mars prochain, sans débourser le moindre centime. C'est un jeu de combat spatial qui peut se faire seul ou en coopération. Vous aurez même l'occasion d'affronter des joueurs en ligne. Que ce soit sur la terre ferme ou dans l'espace, il va falloir laisser parler sa panoplie offensive dévastatrice. Vous l'avez sûrement compris, mais il n'est pas encore sorti. Il débarque justement ce 7 mars 2024, notamment sur l'Epic Games Store. On ne sait donc pas s'il vaut le coup ou pas, mais vu sa proposition et son esthétique rétro toute mignonne, on n'est pas trop craintif.

Dernière chance pour récupérer cet excellent jeu gratuitement

Pour en revenir à l'autre jeu gratuit, on vous prévient, il faut aimer la pratique du speedrun. On a affaire à un jeu en side-scrolling et en 3D qui pose son cadre dans une Tokyo futuriste plutôt jolie. Des obstacles sur votre chemin, il va y en avoir, mais vous êtes un maître de l'agilité (pas vrai ?). Il faudra sauter, glisser et faire usage d'acrobaties diverses et variées pour parvenir à son objectif. Pour le moment, celles et ceux qui ont mis les mains dessus, y compris sur l'Epic Games Store, sont plutôt satisfaits du résultat. D'autant plus que c'est développé par une seule et unique personne, ce qui est assez impressionnant.

Vous êtes intéressé ? Si c'est le cas, sachez que le compte-à-rebours approche de sa fin. Dès aujourd'hui, à 17H00 précisément, il ne sera plus disponible gratuitement. N'hésitez pas à faire un tour sur l'Epic Games Store pour vous en emparer, suite à quoi il rejoindra votre bibliothèque pour de bon. La procédure est simple et efficace. Bien évidemment, un autre beau cadeau va venir le remplacer cet après-midi. Pour le coup, il est vraiment prometteur, ou du moins à première vue.