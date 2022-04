Les premiers pas de PlayStation sur PC ont finalement été concluants. A tel point que la firme japonaise semble vouloir s’implanter plus ouvertement sur ce segment, sans doute pour préparer l’arrivée de ses futurs jeux-service.

PlayStation veut accélérer sa stratégie sur PC

Les portages des jeux PlayStation sur PC vont s’intensifier. Ces derniers mois, la stratégie de Sony s’est avérée payante. Horizon Zero Dawn, Days Gone ou encore God of War ont tous été des réussites et sont parvenus à trouver un nouveau public. Forte de ce succès, la firme japonaise entend accélérer son implémentation sur PC.

PlayStation recherche en effet un directeur commercial en charge de la planification et de la stratégie sur PC. Le candidat retenu devra alors identifier les secteurs et les partenariats propices à favoriser la croissance commerciale des jeux PS5 et PS4 sur PC. Il est notamment question de partenaires commerciaux stratégiques comme Steam et Epic Games. Sony ne devrait donc pas tenter le diable en créant sa propre plateforme et se reposera sur celles existantes.

Des portages PC qui arriveront plus vite ?

Sa tâche ne s’arrêtera pas là, puisque l’heureux élu devra être capable de « faire preuve de souplesse et être ouvert à l'évolution des rôles et des responsabilités en fonction des besoins changeants de cette unité commerciale à mesure qu'elle se développe et s'étend ». Et puisque la question est joueurs actifs est mentionnée directement dans l’offre d’emploi, on imagine que les jeux à connotation multijoueurs seront aussi de la partie. Cette stratégie trouve également écho auprès du rachat de Bungie, qui va aider le géant japonais à développer plus de jeux services multi-plateformes.

En d’autres termes, PlayStation a bien l’intention de développer son label PC. Avec un peu de chance, il n’y aura pas besoin d’attendre plusieurs années après la sortie de Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok avant qu’ils ne soient portés sur PC. A titre d’exemple, Uncharted : Legacy of Thieves Collection paru au début de l’année devrait être disponible cet été. Gageons que ces six mois d’écart deviendront la nouvelle norme et que peut-être des jeux PS4 et PS5 attendus, comme Bloodborne, arriveront enfin sur ces machines.