Le 25 février, la mort sonnera à la porte de millions de joueurs pour le meilleur et pour le pire. C'est effectivement le jour choisi par Elden Ring pour débouler sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Mais avant cela, Bandai Namco et FromSoftware ont publié une dernière vidéo pour la route.

Les derniers préparatifs

Après une bande-annonce de six minutes, l'un des jeux les plus attendus de 2022 est plus que jamais dans les starting-blocks. "Rise, tarnished" tel est le nom du trailer de lancement d'Elden Ring. Des extraits qui témoignent une fois de plus l'ambition artistique du studio.

On peut y voir les différents environnements que le joueur devra surmonter, sans faiblir, mais également les divers ennemis plus ou moins imposants. On remarquera notamment la présence de dragons que Game of Thrones n'aurait pas renié. D'ailleurs, à toutes fins utiles, on rappelle que George R. R. Martin, l'auteur de GoT, a participé au développement d'Elden Ring.

Quand pourra t-on précharger et jouer à Elden Ring ?

Un peu plus tôt, le compte Twitter du jeu nous a permis d'apprendre des détails ô combien importants. Surtout pour ceux qui opteront pour une copie numérique. Premièrement, le titre peut être téléchargé sur Xbox One et Xbox Series, quand sur PS5 / PS4 et le PC, ce sera possible dès le mercredi 23 février.

Deuxièmement, sachez qu'Elden Ring pourra être lancé à partir du 25 février à minuit, dans la nuit de jeudi à vendredi donc, sur consoles comme sur PC. Une bonne nouvelle pour les noctambules qui ne résisteront pas à la tentation.

Allez-vous relever le défi ? Elden Ring sera-t-il votre premier Souls ou êtes-vous habitués au genre ? Dites nous dans les commentaires.