Le patch 1.07 d'Elden Ring est disponible et c'est clairement une mise à jour assez massive, notamment car elle touche au PvP. Voici les principaux changements pour ce mode de jeu :

Un PvP différent pour Elden Ring

Voici les changements en quelques points :

Ajout d'une échelle de dégâts distincte pour le PvP. C'est à dire que les dégâts des armes, compétences, sorts et incantations sont différents contre d'autres joueurs. Cette fonctionnalité permet une mise à l'échelle séparée des dégâts. À l'avenir, cette fonctionnalité pourra être utilisée pour équilibrer les armes, l'Art, le Sort et l'Incantation en mode invasion/PVP. Notons que les ajustements d'équilibre effectués dans le cadre de cette fonctionnalité n'auront pas d'impact sur le jeu en solo ou en coopération.

Ajustements d'équilibre en mode PvP

Augmentation de la puissance d'attaque de l'endurance en PvP pour toutes les attaques contre des ennemis gardés, sauf pour les armes à longue portée

Amélioration des dégâts d'équilibre en PvP pour l'attaque normale de chaque arme, à l'exception des compétences et des armes à longue portée.

À quelques exceptions près, la puissance des Cendres de guerre en PvP a été réduite de manière générale.

La puissance des incantations a été réduite en PvP

Ajout de gros ajustement aussi bien en PvP qu'en PvE avec notamment un rééquilibrage des boucliers, du dégat des armes colossales et de nombreux sorts. Pour une liste exhaustive on vous conseille le billet de blog officiel.

Un patch qui est une porte ouverte sur l'avenir du jeu

Comme toujours, des petits malins ont profité de la mise à jour d'Elden Ring pour faire du data-minage et tenter de découvrir ce qui nous attend pour la suite. C'est ainsi que le data-mineur Lance McDonald explique :

La mise à jour comprend également des références à deux nouvelles cartes qui n'existent pas encore dans les données du jeu.

Deux nouvelles cartes pour Elden Ring qui pourraient donc arriver prochainement via un DLC. L'autre fichier fait référence à l'arrivée très probable du RTX dans le jeu. De quoi rendre le titre encore plus beau avec une meilleure gestion des effets d'ombres et de lumières. Elle est pas belle la vie ?

Il ne reste plus qu'à attendre une annonce officielle pour tout ceci.