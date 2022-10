Rétropédalage pour Elden Ring et son update 1.07.1. On vous explique les changements et ce qui n'allait pas précédemment.

Elden Ring ne sait plus sur quel pied danser

Elden Ring a déjà été mis à jour le 12 octobre dernier en version 1.07, mais apparemment, ce n'était pas au goût de tout le monde.

Les développeurs ont finalement fait machine arrière sur le buff de la Cendre de guerre « Résilience ». Ainsi, FromSoftware a préféré diminuer la durée de l'effet car la précédente modification a eu « impact plus important que prévu sur l’équilibre du jeu ». Les Cendres de guerre fournissent des capacités additionnelles aux armes et en changent leurs propriétés.

Ca bouge aussi du côté de la « Frénésie intolérable » avec la résolution d'un bug où la consommation de PF (Points de Focus) n'était pas correctement réduite. Une erreur s'est également glissée dans le patchnotes de la mise à jour 1.07 et les équipes veulent mettre les choses au clair. « L’incantation Flame of the Fell God et Gurranq’s Beast Claw ne peut pas être chargée »

Pour terminer, sachez qu'un problème lié à l'incantation de la Lame Noire sera pris en compte dans la prochaine mise à jour. Actuellement, il manque son attaque de suivi si elle est lancée de la main gauche.