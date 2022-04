Après avoir corsé la tâche des speedrunners sur Elden Ring, Bandai Namco a publié un patch 1.03.3. pour corriger une précédente erreur. Mais laquelle ? La mise à jour 1.03 avait rendu le combat contre Radhan bien plus facile. La fête est finie, il va falloir retrousser vos manches.

Vous avez passé Radhan sans y laisser une seule goutte de sueur ? Bravo à vous... mais vous avez peut-être exploité une faille qui n'aurait pas dû être là. En effet, l'un des boss les plus retors d'Elden Ring avait été nerfé par mégarde avec la mise à jour 1.03, un souci désormais réglé via le patch 1.03.3.

Après George R. R. Martin (Game of Thrones), l'auteur de romans fantasy Brandon Sanderson pourra t-il prêter sa plume à un jeu FromSoftware, voire à un nouvel opus d'Elden Ring ? Comme remarqué par nos confrères de VGC, Bandai Namco l'a approché en lui envoyant un paquet de goodies et une note pour collaborer avec lui.

Ils sont intéréssés pour peut-être faire quelque chose ensemble. Je le suis aussi. En fait, j'ai déjà un pitch en tête pour eux... donc je devrais peut-être leur envoyer pour voir ce qu'ils en pensent. J'ai toujours un pitch pour tout. Je me suis interrogé sur ce que je ferais si je développais un jeu de type Soulsborne. Bien évidemment, la décision ne me revient pas, mais j'ai cette idée dans un coin de ma tête. Il est donc possible que vous aurez de mes nouvelles à ce sujet.