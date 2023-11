FromSoftware n'y est pas allé de main morte pour nous proposer des jeux tout simplement inoubliables. Ces dernières années, nous avons notamment eu droit à Elden Ring ou Sekiro : Shadows Die Twice, deux titres ayant décroché la distinction « Jeu de l'Année ». Plus récemment, c'est le nouvel opus de la franchise Armored Cored qui est sorti des fours du studio japonais. Les regards sont maintenant tournés vers l'avenir : quel sera le prochain jeu de la firme ? Bonne nouvelle, nous en savons peut-être plus sur lui.

Après Elden Ring, un jeu tout aussi ambitieux ?

Actuellement, FromSoftware planche sur une énorme extension prévue pour Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Malheureusement, nous ne possédons quasiment aucune information à son sujet, mis à part une illustration. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait des futurs projets du studio. Toutefois, des rumeurs nous parviennent de temps à autre pour nous livrer les potentiels secrets des équipes de développement. La plus récente d'entre elles nous explique qu'une exclusivité PS5 serait en chantier.

Cette nouvelle nous vient de l'insider Brazil, qui se fait également appeler Vergeben ou Verge. Lors d'un livestream, ce dernier a fait une grosse révélation sur les créateurs d'Elden Ring. D'après lui, ils seraient en train de travailler sans relâche sur un jeu qui sera exclusif à la console de Sony. Si on aurait aimé des précisions supplémentaires, il va falloir se contenter de ça. On prendra tout de même l'information avec des pincettes, puisque l'insider Brazil a presque autant de réussite que d'échec. Mais si l'on en parle aujourd'hui, c'est surtout parce que ce n'est pas la première fois que cette exclusivité PS5 est mentionnée. Ce "leak" a en effet, déjà fait surface par le passé, et le fait qu'on en entende à nouveau parler suggère qu'il y a peut-être un fond de vérité.

En prime, ces différents leaks d'informations rejoignent une autre info obtenue en mars dernier, et officiellement cette fois. C'est en effet le producteur Kennet Chan (Elden Ring, Dark Souls 3...) avait en quelque sorte vendu la mèche sur son profil LinkedIn. Il avait mis à jour sa page pour nous informer qu'il était devenu producteur d'un titre inédit depuis janvier 2022, soit juste avant la sortie d'Elden Ring. Comme on dit, ça commence à faire beaucoup. Selon des bruits de couloir, cette œuvre mystérieuse se rapprocherait plutôt d'un Dark Souls. Certains joueurs avancent même qu'il pourrait s'agir de Bloodborne 2.

FromSoftware prépare le terrain

Une chose est sûre, le studio est en train de mettre sur pied un projet de grande envergure pour l'après Elden Ring. Pour ce faire, il va avoir besoin de renforcer ses rangs. D'après IGN Japon, FromSoftware désire organiser des webinaires en décembre afin de recruter pour des rôles clés dans différentes disciplines. Le but étant de bosser sur de futurs jeux, de « participer au prochain chapitre » comme la firme l'avait dit elle-même. Est-ce qu'une partie des effectifs recrutés seront dépêchés sur cette fameuse exclusivité PS5 ? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, il est plus probable qu'on ait d'abord des nouvelles du DLC d'Elden Ring.