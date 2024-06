Le DLC d’Elden Ring, Shadows of the Erdtree (l’Ombre de l'Arbre Monde), est tout juste sorti et, s'il semble cartonner, il a aussi divisé quelques heures suivant sa disponibilité. Ce sont principalement les joueurs PC qui se sont fait entendre en descendant le jeu sur Steam notamment. La raison ? De gros problèmes d’optimisation qui ont quelque peu ruiné l'expérience de certains joueurs, mais aussi une difficulté trop élevée pour beaucoup, tandis que d’autres estiment au contraire que le jeu devient trop facile à cause de certaines nouveautés. FromSoftware a donc déployé un premier patch pour venir arranger les choses, ou presque.

Une mise à jour attendue pour Elden Ring

Alors, on va de suite arracher le pansement pour les joueurs PC qui n’en peuvent plus de voir leur jeu saccader : il n’y aura pas de solution miracle dans ce patch. FromSoftware s’est fendu d’un message pour demander aux joueurs de désactiver le Ray Tracing, ce dernier poserait visiblement problème et s’activerait par défaut, mais c’est tout. Pas de correctifs ou quoi que ce soit d’autre pour le moment, tout ceci est prévu dans un futur patch, nous annonce le studio.

Avec cette mise à jour 1.12.2, Elden Ring s’occupe surtout d’équilibrer son expérience qui, visiblement, n’est pas au goût de tout le monde. FromSoftware s’attaque en l’occurrence aux bénédictions du Royaume des Ombres et des Cendres Spirituelles. Ces deux nouveautés, exclusives au DLC, permettent normalement d’encaisser le pic de difficulté de l’extension. Le hic, c’est que pour certains c’est trop peu et pour d’autres c’est trop au contraire.

Dans les faits, ces bénédictions offrent des bonus de résistance et de dégâts. Pour en profiter et les améliorer, il faut trouver des consommables bien spécifiques éparpillés aux quatre coins de la nouvelle région. Si l’on fait le DLC en ligne droite, on en trouvera quelques-unes sur notre chemin, c’est vrai, mais oui, la difficulté sera plus corsée que si vous décidez d’explorer, et croyez bien que la carte est bien plus dense que ce qu’elle laisse penser de prime abord, et on a vite fait d’entasser les bénédictions.

©KiKiToes - Elden ring

La difficulté va changer avec un équilibrage des bénédictions

Pour pallier le problème et satisfaire tout le monde (du moins, essayer), FromSoftware a revu son équilibrage en le lissant et en lui offrant une courbe d’évolution segmentée en deux parties. Désormais, les bonus des bénédictions seront plus puissants aux premiers niveaux, puis seront plus progressifs pour les paliers suivants. L'évolutions des bonus de stats devrait donc être bien plus lisse. Enfin, les bonus au tout dernier niveau des bénédictions a été augmenté afin de mieux aborder le pic de difficulté de la fin du DLC.

L’idée est donc de permettre aux joueurs qui n’ont pas beaucoup de bénédictions de profiter de bonus plus puissants, tout en permettant aux joueurs qui exploreront le monde de fond en comble de profiter tout de même d’une difficulté intéressante, même en collectionnant les bonus de bénédictions. A noter que le studio prévoit également de toucher à l'équilibrage des ennemis en NG+ dans un prochain patch, la difficulté devrait une fois de plus être ajusté. Par exemple, beaucoup de joueurs de plaignent que les boss sont trop difficiles, ou que certaines créatures ne laissent que peu de chance lors des affrontements. Tout devrait bientôt être lissé une fois de plus.

Notes de patch 1.12.2 d'Elden Ring Shadows of the Erdtree sur consoles et PC

Equilibrage de la courbe d'évolution des bonus d'attaque et de réduction des dégâts offertes par les améliorations des Bénédictions disponibles dans le Royaume des Ombres.

Le bonus d'attaque et la réduction des dégâts a été augmenté pour la première moitié de la quantité maximale d'améliorations de bénédiction, et la seconde moitié sera désormais plus progressive.

Le bonus d'attaque et de réduction des dégâts accordés au niveau maximum des bénédictions a été légèrement augmenté.

« D'autres ajustements et équilibrages ainsi que des corrections de bugs sont prévus pour un futur patch.

L'équilibrage de la difficulté des ennemis en New Game + ainsi que des corrections de bugs et des mises à jour pour les performances sont également prévus dans un prochain patch. »

Tous les détails du patch sont sur le site officiel.