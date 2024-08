Elden Ring est tout cassé depuis sa dernière mise à jour. Là, vous ne pouvez pas venir vous plaindre de la difficulté... puisqu'elle est inexistante à cause de ce sort.

Depuis la sortie de son DLC Shadows of the Erdtree, la difficulté d’Elden Ring est pointée du doigt. Visiblement, la majorité des joueurs le trouvent beaucoup trop difficile, l'un d'eux a même décidé de lancer une procédure en justice. Un jeu trop dur, à tel point que le studio a été obligé de revoir presque tout l’équilibrage. Ajustement des bénédictions exclusives au DLC, modification de certains boss… les premières mesures déployées ne suffisaient apparemment pas. FromSoftware a donc passé une seconde couche avec une imposante mise à jour et là, tout est cassé.

La dernière mise à jour a cassé Elden Ring

Beaucoup d’armes, de compétences et de sorts ont été touchés par le dernier patch. Pour la grande majorité, ce sont des buffs même si quelques nerfs sont présents. Par conséquent, le jeu est d’office bien plus permissif, sauf qu’à trop vouloir en faire, FromSoftware a littéralement détruit son jeu. Si vous êtes amateurs d’invocations et que vous avez un peu avancé dans le jeu, vous avez certainement trouvé le sort de Pluie de Feu.

Il s'agit d'une invocation qui demande à l’utilisateur une ou deux petites secondes d'incantation avant d’appeler plusieurs rafales de boules de feu qui s’abattront alors sur la cible par vagues. Un pouvoir efficace auparavant qui est, depuis son buff, beaucoup, beaucoup trop puissant, au point de littéralement détruire les boss en un claquement de doigts. Autant dire que l’équilibrage est mort.

Un hotfix pour bientôt ?

Si vous comptez rouler sur tout Elden Ring sans mal, vous savez quoi faire désormais, mais si vous cherchez un peu de challenge, on vous conseille de ne pas utiliser ce pouvoir pour le moment. FromSoftware devrait très certainement venir corriger tout ça prochainement, mais ça ne sera pas immédiat. Il est assez rare que le studio déploie des hotfix rapides, sauf en cas de vrai gros problème. Et si ce sort de Pluie de Feu est réellement trop puissant, il ne vous empêche pas de jouer pour autant. À voir donc.

Pour rappel, Elden Ring et son DLC sont disponibles sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.

Source : x.com