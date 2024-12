Quelques mois à peine après la sortie de L'Ombre de l'Arbre-Monde, FromSoftware a profité des Game Awards 2024 pour annoncer Elden Ring Nightreign, avec une sortie prévue courant 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il s'agit pour rappel d'un jeu totalement à part, centré sur la coopération, avec des mécaniques s'inspirant du genre rogue-like. Qui dit jeu principalement multijoueur peut cependant aussi signifier un modèle différent, et en ce moment assez controversé, des derniers chefs d'œuvre du talentueux studio japonais. Mais il n'en serait heureusement rien.

Elden Ring Nightreign, un jeu au service des joueurs et pas l'inverse

Même s'il ne s'agit pas d'un Elden Ring 2 qui ne verra a priori jamais le jour, Elden Ring Nighreign viendra l'année prochaine offrir aux fans leur dose régulière de Soulsborne à la sauce FromSoftware, et qui plus est à plusieurs. Il sera en effet question de créer un groupe jusqu'à trois joueurs, choisir une des classes proposées, et la faire gagner en puissance face à des hordes d'ennemis et de très intimidants boss, avec une difficulté montant crescendo.

Fort de cette composante coopérative centrale, on pourrait craindre qu'Elden Ring Nightreign embrasse la formule séduisante (mais aussi extrêmement dangereuse, comme on l'a vu avec Suicide Squad Kill the Justice League ou Concord) du jeu-service, avec des mécaniques pay-to-win et autres microtransactions controversées de cet acabit. Au micro de PC Gamer, son directeur Junya Ishizaki a toutefois voulu rassurer son monde : « Nous voulons un jeu qui apparaisse complet dès sa sortie quand vous l'achèterez. Tout est déblocable, tout est compris dans cet unique achat. Ce n'est donc pas ce qu'on considérerait un jeu-service ».

FromSoftware semble donc avoir pris la bonne décision pour respecter ses joueurs et conserver son énorme capital sympathie auprès d'eux. Si toutefois Elden Ring Nightreign venait à recevoir du nouveau contenu au fil de son cycle de vie, la chose devrait en principe se faire gratuitement. Reste maintenant à voir ce que ce spin-off d'Elden Ring a dans le ventre. Pour cela, rendez-vous d'abord le 10 janvier prochain pour un test réseau gratuit, puis à sa sortie courant 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Ce hélas sans cross-play entre ces différentes plateformes, mais uniquement au sein de la même famille de consoles.

Source : PC Gamer